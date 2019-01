Osnabrück. Susanne Beckmann ist freie Traurednerin in Osnabrück. Sie hält bewegende Reden auf Hochzeiten oder bei Feiern zur Erneuerung des Ja-Worts. Wie sie die richtigen Worte findet und für wen sich eine freie Trauung eignet, erklärt sie im Interview.

Frau Beckmann, am 12. und 13. Januar ist in der Osnabrückhalle wieder Hochzeitsmesse und Sie sind auch dabei. Wie sind Sie dazu gekommen, freie Traurednerin zu werden?

Es war eine ganz witzige Geschichte. Ich bin Knigge- und Kommunikations-Trainerin, und einmal hat mich eine Hoteldirektorin gefragt, ob ich eine Traurede halten kann. Na ja, ich habe darüber nachgedacht und mir gesagt: Wieso eigentlich nicht? Es gibt nichts Schöneres als mit glücklichen Menschen zusammenzuarbeiten.

Es ist schon eine Kunst, immer die richtigen Worte zu finden. Viele sind da vermutlich dankbar, dass jemand ihnen hilft?

Genau so sagen mir das auch einige Paare: "Oh Gott, ich soll etwas aufschreiben und formulieren?" Sie haben eben andere Stärken als zu schreiben oder zu reden. Dann setzen wir uns zusammen. Allerdings schreibe ich ihnen nicht den Text, sondern gebe ihnen Hinweise. Frauen gehen meistens mit Worten sehr sensibel um und dann finde ich, soll die Braut auch schöne Worte von ihrem Liebsten bekommen.





Wie schaffen Sie es, eine schöne Rede zu schreiben, die auch persönlich ist?

Anzeige Anzeige

Dazu muss man Fragen stellen und das Brautpaar möglichst gut kennen lernen. Ich frage sie, warum der eine den anderen sehr schätzt, wo Gleichheiten und Ungleichheiten sind, wie der Antrag gemacht wurde, oder wo es vielleicht mal einen Stolperstein gab, den sie dann geschafft haben. Das sind schöne Momente, und jedes Paar hat seine eigene sehr persönliche Geschichte. Wenn die Paare diese bei der Trauung in der Rede von mir hören, dann sind sie und die Gäste meistens sehr bewegt. Ich füge gerne auch etwas Lustiges ein. Es muss ja nicht nur auf die Tränendrüse gedrückt werden (lacht), und dieses Fröhliche, diese Anekdoten, die erzählen mir oft die Trauzeugen, Geschwister oder Freunde.

Sie machen freie Trauungen und das nicht nur bei frisch Vermählten, sondern auch zum Hochzeitsjubiläum. Wann kann man Sie buchen?



Es gibt Paare, die Krisen hinter sich haben und sich dann sehr aktiv entscheiden, noch einmal 'ja' zueinander zu sagen. Andere Paare sagen so alle fünf oder zehn Jahre nochmal 'ja' – so wie eine Vertragsverlängerung (lacht). Ich werde auch gebucht bei silbernen oder goldenen Hochzeiten, wenn Ehepaare nicht vor dem Altar stehen wollen, sondern etwas anderes als die Kirche möchten.

Die freie Trauung aber ersetzt nicht die standesamtliche Trauung, oder?

Auf keinen Fall! Ich möchte betonen, dass ich nicht das Recht habe, Paare wirklich vor dem Gesetz zu verheiraten. Die freie Trauung ist eine reine Zeremonie – wie die Kirche. Das Standesamt muss immer vorweg gehen.

Wie groß ist die Veranstaltung und wo findet sie statt?

Unterschiedlich! Es gibt Feiern von 30 bis zu 150 oder 200 Gästen. Die freien Trauungen sind so individuell, wie das Brautpaar es möchte. Sie können in einem Park, im Garten zu Hause, auf einem Hof, am See, auf einer Waldlichtung, aber auch in einer Scheune, im Schloss oder auch an einem anderen Ort stattfinden.

Wie viel kostet eine freie Trauung?



Für die ganze Zeremonie, die ungefähr 40 bis 45 Minuten dauert, bezahlt man je nach Anbieter zwischen circa 700 und 1000 Euro. Ich habe neulich auf einer Messe gehört, dass jemand 2500 Euro nimmt. Das fand ich schon sehr viel.

Für wen eignet sich die freie Trauung?

Für Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind, oder die Zeremonie in der Kirche nicht möchten – aus welchen Gründen auch immer. Oder für Menschen, speziell Katholiken, die das zweite Mal heiraten. Natürlich auch für gleichgeschlechtliche Paare oder für Menschen aus zwei Kulturen oder Religionen. Ebenso für Menschen, die einfach neugierig sind und eine Trauung individuell und fröhlich möchten.

Sie machen also nicht nur die Traurede, sondern eine ganze Hochzeitszeremonie. Was gehört dazu?



Ich zeige den Brautpaaren beim Vorgespräch, wie eine Trauung ablaufen kann. Kann, aber nicht muss! Das ist immer individuell. Wenn sie ein Element nicht oder eines zufügen möchten, machen wir das.

Ablaufplan von Susanne Beckmann Musik und Einzug des Brautpaares



Eingangsworte

Trauspruch

Trauzeremonie mit Trauversprechen, Ringtausch und Kuss

Musik/ Ritual

Abschlussworte

Auszug des Brautpaares

Gratulation und Sektempfang



Die Braut läuft entweder alleine, mit Vater oder Schwiegervater oder mit ihrem Zukünftigen ein. Nach der Begrüßung folgt der Trauspruch, den sich das Paar vorher aussucht. Das sind meistens Zitate oder Lebensweisheiten. Danach schließt sich die Hochzeitsansprache an, also die Rede, die ungefähr zehn Minuten dauert. Ich finde, dass alles, was darüber hinausgeht, zu lang ist. Weil das Brautpaar meistens sehr aufgeregt ist, dass sie nicht so ganz viel von meinen Worten mitbekommt, erhält es im Anschluss die Hochzeitsansprache in Papierform.





Das Schönste an der Liebe ist, wenn aus zwei Leben ein gemeinsames wird und aus Ich und Du ein Wir entsteht. Spruch auf der Visitenkarte von Susanne Beckmann





Nach der Rede kommt der zentralste Teil der Trauung: das Jawort und der Ringtausch. Für das Trauversprechen legen wir vorher den Text fest. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder sagen die Eheleute sich gegenseitig etwas wie zum Beispiel "ich möchte dich heiraten, weil …" oder ich spreche etwas vor und sie sprechen es nach. Den Text überlegen sie sich im stillen Kämmerlein, damit es für den Partner überraschende und emotionale Worte sind. Auf Wunsch gebe ich auch hier kleine Hilfestellungen, wie man so etwas formuliert oder was inhaltlich enthalten sein sollte.

Danach folgt der Ringtausch. Welche verrückten Ideen haben Sie erlebt?

Wie die Ringe zum Brautpaar kommen, ist oft etwas Besonderes. Ein kleines Kind oder der gemeinsame Hund bringen zum Beispiel die Ringe. Neulich kam eine Drohne zum Brautpaar geflogen. Das war für mich schon ziemlich ungewöhnlich. Ich weiß von einem Bräutigam, der die Ringe vielleicht mit einem Elektroauto oder mit einem Zug reinfahren lassen möchte.

Nach der Trauzeremonie empfehlen Sie Musik und ein Ritual. Was meinen Sie mit Ritual?

Das bekannteste ist das Sandritual. Das Paar schüttet abwechselnd unterschiedlich farbigen Sand in ein gläsernes Gefäß. Die Sandschichten symbolisieren Zusammengehörigkeit und gleichzeitig Selbstständigkeit von Braut und Bräutigam.

Wie ist der Abschluss?

Wieder erklingt Musik, und zum Schluss spreche ich den Brautleuten Mut zu. Anschließend ziehen die Beiden aus, die Gäste hinterher, und dann folgen der Sektempfang und die Gratulation.