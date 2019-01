Osnabrück. Ein 37-jähriger Angeklagter soll im Juni in Osnabrück einem Mann ein Küchenmesser in den Bauch gerammt haben. Deshalb muss er sich derzeit vor dem Landgericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Osnabrücker vor, in der Nacht des 20. Juni einem ihm bis dahin unbekannten Mann auf der Kölner Straße mit dem Messer in den Unterbauch gestochen zu haben. Laut Anklage soll der 37-Jährige ohne jeden Anlass gehandelt haben.

Die etwa zwölf Zentimeter lange Klinge des Küchenmessers verletzte Teile des Magen-Darm-Trakts des Angegriffenen erheblich. Weil akute Lebensgefahr bestand, musste der Verletzte notoperiert und dafür in ein künstliches Koma versetzt werden.

Laut Staatsanwaltschaft hat der 37-Jährige, der zum Zeitpunkt des Geschehens mit 1,5 Promille erheblich alkoholisiert war, die lebensgefährlichen Verletzungen und den möglichen Tod des Mannes "billigend in Kauf genommen", wie es im Juristendeutsch heißt.

Geld gestohlen

Der 37-Jährige berichtete in seiner Aussage, den zur damaligen Zeit in einer Obdachlosenunterkunft lebenden Geschädigten seit drei oder vier Jahren zu können. „Er ist ein Freund von mir – aber auch ein Arschloch", sagte der Angeklagte wörtlich. Am Abend der Tat habe ihm der Mann 25 Euro aus seiner Wohnung gestohlen, allerdings versprochen, das Geld plus Zinsen noch am selben Abend zurückzuzahlen. Das habe er dann allerdings nicht getan. Daraufhin habe er den Diebstahl bei der Polizei angezeigt und anschließend weiter in seiner Wohnung Bier getrunken. Dann aber habe er sich auf den Weg zu der Obdachlosenunterkunft gemacht, um sich dort sein Geld zurückzuholen. Das Messer habe er „zur Verteidigung“ dabei gehabt. „Ich habe gezögert, das Messer mitzunehmen, Aber ich habe es trotzdem genommen.“

Vor der Unterkunft habe er dann durch das Fenster gesehen, dass es in der Bleibe seines Bekannten dunkel war. Deswegen habe er sich zunächst darauf beschränkt, von außen zu rufen und zu schimpfen. Als er anschließend die Straßenseite gewechselt habe, habe er einen Luftzug gespürt und sich umgedreht. Sein Bekannter sei plötzlich hinter ihm gewesen, habe ihn am Kragen gepackt und fünfmal zugeschlagen. Er sei daraufhin weggerannt, doch der andere sei schneller gewesen. Deswegen habe er schließlich das Messer gezogen und sich umgedreht. Sein Freund habe die Faust bereits zu einem weiteren Schlag erhoben, sie dann aber sinken lassen. Trotzdem habe er nach kurzem Zögern das Messer in den Magen des Mannes gestochen. „Der Kopf hat ausgeklinkt, es war wie ein Blackout.“ Seine Schutzengel hätten ihn beschützen wollen, sagte der 37-Jährige, „aber ich habe nicht darauf gehört.“

"Wollte nicht, dass er stirbt"

Anschließend sei er zurück zu seiner Wohnung und habe den Vorfall sofort der Polizei gemeldet. „Ich wollte nicht, dass er stirbt.“ In der Tonaufzeichnung des Notrufs ist zu hören, wie der Angeklagte sich auf eine Notwehrsituation beruft und hinzufügt: „Ich lasse mir nichts mehr gefallen.“

Seinen eigenen Angaben zufolge stammt der 37-Jährige aus schwierigen Familienverhältnissen und wuchs unter anderem in verschiedenen Heimen auf. Während dieser Zeit fiel er immer wieder wegen Diebstählen, Einbrüchen und Schlägereien auf. Schon damals wurden bei ihm psychische Störungen diagnostiziert. Der unter Betreuung stehende 37-Jährige berichtete außerdem, alkoholkrank zu sein. Die Untersuchungshaft, in der er sich seit dem Zwischenfall befindet, bezeichnete er als langweilig, aber der dadurch bedingte Alkoholentzug bekomme ihm gut. „Ich merke, dass innerlich etwas nicht mit mir stimmt.“ Wenn er schlafe, gehe es ihm gut – aber sobald er aufstehe und den Boden berühre, fühle er, wie sich in seinem Kopf etwas verschiebe. Auch berichtete der Angeklagte von Stimmen in seinem Ohren und von Mikrophonen, die in seinem Kopf seien.

Das Verfahren wird Anfang Januar fortgesetzt. Unter anderem wird sich das Gericht mit einem psychiatrischen Gutachten über den Angeklagten beschäftigten, das es bei einem Experten in Auftrag gegeben hatte.