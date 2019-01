Osnabrück. Wegen Betruges in zwei Fällen hat das Landgericht Osnabrück einen 53-jährigen Unternehmer aus Isterberg zu drei Jahren Haft verurteilt. Nach Ansicht des Gerichts hat der Mann unter falscher Vorspiegelung falscher Tatsachen zwei Kunden um insgesamt 381.000 Euro geprellt.

Zum Tatzeitpunkt war der Angeklagte Geschäftsführer eines Unternehmens mit Sitz in Osnabrück. Eine Firma aus Schwäbisch Gmünd bestellte bei ihm zwei gebrauchte Baggerlader zum Preis von knapp 119.000 Euro. Der Käufer leistete eine Teilzahlung, aber die Lieferung erholte nicht, und eine Abholung der Maschinen an ihrem Standort in Griechenland war ebenfalls nicht möglich. Der Angeklagte schob das auf Schwierigkeiten beim Eigentümer der Baggerlader. "Der Verkäufer hatte seine Meinung geändert und wollte die Maschinen nur gegen den vollen Kaufpreis vom Hof lassen." Aber der Käufer habe die Restzahlung nicht leisten wollen. Das Geschäft fiel ins Wasser.



Der Chef der Firma sagte als Zeuge aus. "Er wirkte anfangs vertrauenswürdig, fing dann aber schnell an, von Schwierigkeiten zu sprechen und mich immer weiter zu vertrösten." Nach einer Weile schaltete der Käufer einen Anwalt ein und erhielt 43.000 Euro zurück. Auf dem Restbetrag ist er bis heute sitzen geblieben. Der Chef im Zeugenstand, der den Angeklagten zum ersten Mal persönlich traf: "Für mich ist er ein Betrüger."

Asphaltmaschine für Vietnam

Im zweiten Fall ging es um eine Asphaltmaschine zum Preis von 615.000 Euro inklusive Lieferung. Käufer war ein Unternehmen aus Vietnam, das die Maschine wiederum für einen Kunden zu beschaffen hatte. Der ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens, der mit dem Geschäft betraut war, reiste aus Hanoi an, um seine Aussage vor dem Landgericht zu machen. Nach der ausführlichen Aussage des Mannes, stellte es sich so dar, dass der Angeklagte komplexe Maßnahmen ergriff, um das Unternehmen möglichst effektiv zu prellen.

Er behauptete, an den Verkäufer der Asphaltmaschine bereits eine Teilzahlung geleistet zu haben, womit er sich das Recht zum Verkauf gesichert habe. Das war aber nicht der Fall. Er brachte den Käufer durch langwierige Überredung dazu, von der Zahlung mit einem sicheren Verfahren abzusehen. Stattdessen setzte er eine Anwältin aus Osnabrück als Treuhänderin ein. Nachdem er dem Käufer eine erhöhte Anzahlung aus den Rippen geleiert hatte - von 10 auf 50 Prozent des vollen Kaufpreises - ließ er sich das Geld von der Anwältin auf sein eigenes Konto überweisen. Die Maschine wurde auch hier nie geliefert. Der Zeuge aus Vietnam hat seinen Job verloren, sein ehemaliger Arbeitgeber über 300.000 Euro.

Immer kurz vor dem Ruin?

Der Angeklagte gestand die Taten, bestritt aber die Betrugsabsicht. Insgesamt rund 383.000 Euro hat er mit den beiden Taten in seinen Besitz gebracht. Das sei aber nicht aus Habgier geschehen: "Ich habe mir nicht Gedanken darüber gemacht, wie ich die Leute um ihr Geld erleichtern kann. Ich wollte Geschäfte machen." Nach seiner Darstellung hat er "gepokert", immer in der Hoffnung, die Schulden aus dem einen Geschäft mit dem Gewinn aus dem anderen tilgen zu können. Wenn das der Plan war, misslang er jedenfalls vollständig.

Was die Situation vor Gericht für den Angeklagten deutlich verschärfte, ist die Tatsache, dass er bereits wegen Betruges vorbestraft ist. Seine Beteuerungen, es sei ihm nur ums Überleben gegangen, kaufte das Gericht ihm sichtlich nicht ab - der durchgängig relativ hohe Lebensstandard des Angeklagten und seiner Familie machte seine Aussagen nicht glaubwürdiger. Und so oder so: In jedem Fall brachte er seine Geschäftspartner um ihr Geld und gab es für sich aus. Ob das von vornherein seine Absicht war oder sich aus den Umständen ergab, ist nebensächlich für den Tatbestand.

Plädoyers und Urteil

Für den Staatsanwalt war die Sache klar. "Der Angeklagte wollte als Geschäftsmann das große Rad drehen und mit dem Geld anderer Leute Gewinn erzielen. Es reicht für Betrug, dass er den Schaden billigend in Kauf genommen hat." Doch insbesondere, dass er dem vietnamesischen Kunden das rechtssichere Kaufverfahren ausredete, spreche für eine Betrugsabsicht. Angesichts des entstandenen "immensen Schadens" sei eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten Tat und Schuld angemessen.

Der Verteidiger bestritt wortreich, dass ein planmäßiges Vorgehen seines Mandanten bewiesen sei. Außerdem hab der sich seit den beiden Taten nichts zuschulden kommen lassen. Der Anwalt schloss: "Ich kann nur bitten, lassen Sie nochmal Gnade vor Recht ergehen." Aber das Gericht ließ sich nicht bitten. Nach ausführlicher Beratung verkündete die Richterin das Urteil: Drei Jahre Haft sowie die Einziehung von 381.000 Euro. "Eine gewisse finanzielle Notlage erkennen wir an, und auch ihre Verzweiflung. Aber es hätte andere Möglichkeiten gegeben, als Straftaten zu begehen. In beiden Fällen handelt es sich klar um Betrug", so die Richterin. Der Angeklagte hat die Möglichkeit, in Revision zu gehen.