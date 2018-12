Osnabrück. Das Ratsgymnasium muss bis 2020 erweitert werden. Denn dann wird der 13. Jahrgang wieder eingeführt. Jetzt hat die Stadt auf dem letzten Drücker neue Pläne für einen Anbau vorgelegt, die im Kollegium auf Missfallen stoßen. Die Zeit wird knapp.

Während am Schulzentrum Sonnenhügel schon die ersten Baumaschinen anrollen, um für Platz für den zusätzlichen Jahrgang am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium zu sorgen, hakt die dringend notwendige Erweiterung am Ratsgymnasium noch. Zwei Varianten waren zunächst im Gespräch, ein Solitärbau und ein Anbau an den Siebzigerjahre-Trakt. Im November stellte die Verwaltung plötzlich eine dritte Möglichkeit vor.

Diese Variante greift einen Vorschlag auf, der bei einem Ideenwettbewerb im Jahr 2002 für die damalige Erweiterung der Schule noch aus Denkmalschutzgründen abgelehnt wurde. Das Architekturbüro Otte und Topp hatte seinerzeit einen Anbau auf der Schulhofseite des historischen Altbautraktes des Ratsgymnasiums vorgeschlagen und dafür eine Anerkennung bekommen. Der Entwurf kam nicht zum Zuge. Umgesetzt wurde der Siegerentwurf des Büros Ahrens und Pörtner, die jetzt die damalige Idee wieder aufgreifen. "Wir haben auf Bitten der Verwaltung, über eine dritte Alternative nachzudenken, den Anbau vorgeschlagen", so Wilhelm Pörtner. Mit dem Entwurf des damaligen Mitbewerbers habe das allerdings nichts zu tun.

Drei Varianten zur Diskussion

Somit stehen derzeit drei Varianten zur Diskussion, wobei die Möglichkeit eines Anbaus an den Klassentrakt aufgrund der Baukosten und anderer Einschränkungen eigentlich schon vom Tisch ist. Variante zwei – ein Solitärbau an der Grenze zum Schlosspark – birgt gegenüber dem Anbau an den Alttrakt nach neuester Verwaltungsmeinung ebenfalls erhebliche Nachteile. Noch im Mai hatten sich Ludger Rasche und Dirk König vom zuständigen Fachbereich Immobilien gegenüber unserer Zeitung für den Solitärbau ausgesprochen. Für Stadtbaurat Frank Otte ist diese Lösung allerdings nicht tragfähig. "Vor allem würde sie wesentlich mehr Fläche verbrauchen", so sein Argument. Dabei biete der Schulhof des Ratsgymnasiums schon jetzt zu wenig Raum.

Das wird im Kollegium dem Vernehmen nach anders gesehen. Hier wird der Solitärbau vor allem bevorzugt, weil er das Schulleben entzerren würde. Kritiker des Anbaus führen ins Feld, dass sich mit dieser Lösung demnächst 150 bis 180 Schüler zusätzlich im Altbau drängeln und durch die Treppenhäuser geleitet werden müssen. Außerdem fürchten sie den Verlust der historischen Fassade von 1906 als einem identitätsstiftenden Moments des Osnabrücker Traditionsgymnasiums, dass 1595 gegründet wurde.

Otte: Spielraum wesentlich enger

Für Otte ist die Anbaulösung der wirtschaftlichste Weg zu neuen Klassenräumen. Gegenüber seinem alten Entwurf werde die Pörtnervariante wesentlich weniger Altbaufläche überdecken, so Otte. Damals habe es noch die Freifläche am Wall gegeben, um das Rats zu erweitern, heute sei der Spielraum wesentlich enger. Das habe auch die Denkmalpflege in ihrer Abwägung aufgenommen, zumal ein Solitärbau den Blick vom Schlosspark aus auf das historische Gebäude ebenfalls stark einschränken würde.

Das Büro Pörtner stellt sich eine Glasverbindung zwischen Alt- und Neubau vor, sodass die alte Fassade erhalten bleibt. Zwei Fenster sollen vergrößert werden, um den Übergang zwischen Alt und Neu zu gewährleisten. Ein Aufzug soll die Barrierefreiheit nicht nur für den Neu- sondern auch für den Altbau sicherstellen.

Otte will die Pörtnervariante im neuen Jahr durch die Ausschüsse bringen und dann zügig mit dem Bau beginnen. Er ist sich sicher, dass der Zeitplan eingehalten werden kann und der neue Jahrgang 13 zum Schuljahresbeginn 2020/21 die neuen Räume beziehen kann. Nach seinen Worten sollen die Planungen in den ersten Ausschusssitzungen des kommenden Jahres vorgestellt werden, wobei die nächste Sitzung des Schulausschusses am 21. Februar geplant ist, die nächste darauffolgende Ratssitzung am 12. März. Ein endgültiger Beschluss ist also frühestens in einem Vierteljahr möglich. Eine größere Gefahr für mögliche Verzögerungen sieht Osnabrücks Stadtbaurat in der knappen Verfügbarkeit von Bauunternehmen, die sich derzeit allesamt über volle Auftragsbücher freuen.



Während aus dem Kollegium die Anbauvariante kritisiert wird, hält sich Schulleiter Lothar Wehleit noch bedeckt. "Es müssen jetzt die Einwände berücksichtigt werden. Die daraus hergeleiteten konkreten Vorschläge können wir dann weiter diskutieren."