Osnabrück. "Kick On" heißt der neue Online-Partykompass für Osnabrück, den der ehemalige Universitätsstudent Mirko Hahn entwickelt hat. Täglich wächst der Veranstaltungskalender im Internet um weitere Einträge. In Kürze soll das Angebot auf andere Regionen ausgeweitet und auch als App auf den Markt kommen.

,Kick On' ist die Privatparty, zu der du mit deinen Freunden gehst, wenn um 2 Uhr morgens alle Bars schließen.

Mit diesen Worten umschreibt Mirko Hahn seine Internetseite, auf der alles angekündigt werden kann und soll, was zum Feiern in den heimischen Diskotheken, Clubs und Kneipen einlädt. Ein Eintrag auf KickOn.io genügt, und die Veranstaltungen erscheinen nicht nur dort, sondern auch auf Google und in sozialen Medien wie Facebook. Das spart den Organisatoren Zeit und Mühe bei der Werbung. Und Partylöwen verrät das Programm im Handumdrehen, wo sie sich ganz in der Nähe die Nacht um die Ohren schlagen können.



Cocktailgläser auf der Landkarte

Wie ein Partykompass führt Kick On den Nutzer zielsicher durch das Osnabrücker Nachtleben. Auf einer virtuellen Karte können sie sich durch die Straßen der Stadt klicken. Wo ihnen Cocktailgläser angezeigt werden, finden Events statt.

Auf Kick On kann jeder eine öffentliche Veranstaltung ankündigen. Kernzielgruppe sind Studenten. Seit Ende Oktober 2018 ist die Betaversion online – das Angebot befindet sich also noch im Aufbau. Gleichwohl werde es von den Nutzern gut angenommen, berichtet Hahn. "Neulich ist das Eventfeed zusammengebrochen, weil wir zu viele Klicks auf der Seite hatten. Das hat unser Server nicht mehr geschafft."

Münster und Bielefeld im Blick

Gelistet sind auf Kick On zurzeit 25 bis 30 Veranstalter aus Osnabrück. Die Entwickler planen, die Reichweite des Portals demnächst auf die Regionen Münster und Bielefeld auszuweiten.









Anzeige Anzeige

Smartphone-App in Vorbereitung

Anfang 2019 soll das Beta-Stadium überwunden und "Kick On 1.0" an den Start gehen. Sobald die Struktur fehlerfrei funktioniert, werde auch eine App auf den Markt kommen, kündigt Entwickler Hahn an. Um die Privatsphäre der Nutzer zu wahren, soll dabei auf verpflichtende Logins und die Angabe anderer persönlicher Daten verzichtet werden.

Basisversion für Veranstalter gratis

Damit größere Veranstalter keinen Vorteil gegenüber kleineren haben, ist die Basisversion gratis. "Wir wollen gleiche Voraussetzungen schaffen. Der Preis soll keine Schwelle sein, um zum Beispiel eine coole neue Szene aufzubauen", erklärt Hahn. Außer ihm gehören noch Philipp Bertram und Alex Trienen zum Entwicklerteam. Das Projekt finanzieren sie bislang aus eigener Tasche, aber sobald die App draußen sei, würden Werbebanner freigeschaltet. Außerdem können die Veranstaltungen gegen Aufpreis hervorgehoben werden.

Idee entstand auf New-York-Reise

Entstanden ist Hahns Idee für das Programm in New York.

Wir hatten keine Ahnung, wo wir abends hingehen konnten und hatten 1000 Fenster am PC geöffnet auf der Suche nach einer guten Veranstaltung.





So kam ihm der Gedanke für eine Online-Plattform, auf der möglichst umfassend und leicht verständlich abgebildet ist, was eine Stadt an Nachtleben zu bieten hat.

Kooperation mit der Uni Osnabrück

Da Hahn ein ehemaliger Student der Universität Osnabrück ist, arbeiten er und das Kick-On-Team auch mit der Uni zusammen. Zum Beispiel, in dem sie Seminare unterstützen, wie zuletzt einen Informatik-Kurs. Außerdem sind sie Sponsor des Universitätsballs 2019 am 19. Januar in der Osnabrück-Halle.