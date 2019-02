Osnabrück. Die Terrine klingt wie eine Kathedrale. Deswegen wäre der Begriff „Pommesbude“ nicht treffend. Die Decke hängt hoch, so dass ein Hall entsteht, die Fensterwand ist groß, so dass Licht in den Imbiss strahlt. Doch es ist nicht die „Hardware“, also das Gebäude, die das Schnell-Restaurant an der Bremer Straße ausmacht, sondern die „Software“, also das Personal und das Essen.

„Mama ist die Chefin“, sagt die 29-jährige Annika Hörnschemeyer über ihre Mutter Gabi Balgenort. Sie hat die Terrine neben dem ehemaligen Haus Bremen im September 2017 übernommen und bekocht seitdem ihre Kundschaft. Ihre Tochter hat Wirtschaftswissenschaften und BWL studiert, ist staatlich geprüfte Betriebswirtin und eigentlich überqualifiziert für den Job. Aber ihre Mutter will sie nicht alleine lassen. Auch sie sagt: „Gutes Personal ist schwer zu finden.“

Annika Hörnschemeyer ist für den Service zuständig. Anders als in „normalen“ Pommesbuden wird das fertige Essen nicht auf die Theke zum Abholen gestellt, es wird an den Tisch gebracht, wo die Teller auch wieder abgeräumt werden. Meistens kommen sie leer zurück.



Ein Gespräch gehört dazu

Zur Mahlzeit gehört auch eine Unterhaltung. „Darauf legen die Kunden Wert“, sagt Annika Hörnschemeyer. Ein „Schnack“ gehöre mit dazu, meint sie. Mittlerweile hat sie auch eine persönliche Bindung zu ihren Kunden aufgebaut, sagt sie weiter. „Sie sind mir ans Herz gewachsen.“

An einem Sonntagmittag um halb zwölf, kurz nachdem Gabi Balgenort die Tür zu ihrem Schnell-Restaurant aufgeschlossen hat, strömen die hungrigen Mäuler in die Terrine. Es sind vorwiegend ältere Menschen, die sich das Drei-Gänge-Menü, das es jeden Sonntag gibt, schmecken lassen. Günter Bohnenkämper ist 85 Jahre alt, sein Tischnachbar Alwin Dieckmann sogar zwei Jahre älter. Beide Männer sind alleinstehend. Das Essen sei sehr gut, sind sich beide einig. „Aber wir kriegen manchmal zu viel drauf“, meint Dieckmann. Was er nicht schafft, lässt er sich einpacken – für zu Hause.

Wacholder und Milchkaffee

Bohnenkämper, der vor dem Essen einen Wacholder und anschließend einen Milchkaffee trinkt, sagt, es sei gut, wenn man sich mit der Bedienung gut verstehe. „Das ist hier so.“ Der 85-Jährige macht nicht viele Worte, sein Humor ist raubeinig. Sein Vorname werde ohne „H“ geschrieben, erklärt er und zeigt auf schmunzelnd auf seine Glatze: „Sieht man doch.“

„Sonst gibt es im Widukindland ja nichts.“ Günter Bohnenkämper, Gast in der Terrine

Ob wohl Bohnenkämper zuvor gesagt hat, er komme nur wegen dem Essen, legt er Annika Hörnschemeyer den Arm um die Taille, als er gebeten wird, mit der jungen Dame für ein Foto mit zu posieren. Die vertrauensvolle Geste zeigt, dass der Mann sich in der Terrine wohl fühlt und er die Frauen kennt und mag. So geht es auch Dieckmann, der einen pragmatischen Grund mitanschließt, warum er in die Terrine kommt: „Sonst gibt es im Widukindland ja nichts.“ Deswegen isst er wohl jeden Tag dort.

Auch Hildegard Eisenblätter und Helmut Rohrmann sind Stammgäste in der Terrine. Sie kommen aber eher unregelmäßig. Sie sind seit 27 Jahren befreundet und unternehmen am Wochenende was zusammen. „Wenn ich nicht kochen möchte, kommen wir hier hin“, sagt die 80-Jährige. „Das Restaurant ist sehr ansprechend, und das Essen schmeckt gut“, pflichtet ihr ihr 82-jähriger Freund bei.

Sonst seien sie eher selten in Pommesbuden, sagen Hildegard Eisenblätter und Helmut Rohrmann. „Ich habe mir mal eine Pommes geholt, wenn ich beim Frisör war“, sagt sie. „Pommesbuden sind wohl eher was für junge Leute“, meint sie, muss aber stutzen, als sie ins Rund der Terrine blickt.

Für die 48-jährige Gabi Balgenort sind Imbissbuden mehr als ihr halbes Leben. Seit 28 Jahren arbeitet sie in Imbissen. Die Terrine ist ihr erstes eigenes Geschäft. Und das sieht und spürt man. „Hier schauen die Kunden sehr genau hin, hier muss alles ordentlich sein“, sagt sie. Aber sie geht über die Ordnung hinaus, die für einen gastronomischen Betrieb selbstverständlich sein sollte. Auf den Tischen stehen Blumen, sie und ihre Tochter tragen Shirts in einem hellen und freundlichen Grün, die in der gleichen Farbe gehalten sind wie die Speisekarten aus Papier und hinter dem Tresen. Der Mann von Annika Hörnschemeyer sei Grafik-Designer, erzählt sie. Er habe sich das Design ausgedacht. „Das Grün steht für frisch gekocht“, erklärt sie. Ihre Mutter ergänzt, dass sie ausschließlich frische Lebensmittel benutzt.

In ihrer 28-jährigen Berufslaufbahn hat Gabi Balgenort verschiedene Arten von Kunden kennen gelernt. Während es im Widukindland persönlich zugeht, ging es in Haste vornehmlich ums Essen. Am Westerberg habe sie oft den Spruch „Früher war alles besser“ gehört, erzählt sie. Dort hat sie unter einem neuen Inhaber in einem Imbiss gearbeitet. Von solchen Sprüchen sei sie verletzt worden, sagt sie. „Ich bin mit viel Herzblut dabei.“ Ihre Arbeit werde durch solche Aussagen nicht wertgeschätzt. Zwar bekomme sie auch viel positive Rückmeldungen, sagt sie. „Aber mit den negativen beschäftigt man sich länger.“



Sonntags ein Drei-Gänge-Menü

Reich wird Gabi Balgenort mit ihrem Geschäft nicht. „Aber man versucht das Beste auch mit wenig Geld zu machen“, sagt Gabi Balgenort. Ihre Liebe zum Kochen verhindert so zum Beispiel, dass sie ohne Geschmacksverstärker und ohne Maggi kocht, wie sie sagt. „Die Liebe steckt im Essen.“ Deswegen nimmt sie die Herausforderung auch an, jeden Sonntag ein Drei-Gänge-Menü zu kochen. Und ihre Gäste zeigen dadurch, dass sie schon um halb zwölf vor der Tür stehen, dass sie diese Herausforderung gut meistert.

Und dazu fühlen sich die Kunden wohl in der Terrine. Das wird zwar nicht ausgesprochen, aber das zeigt sich auch daran, dass manche Männer in ihrer sonntäglichen Wohlfühl-Kleidung mit Jogginghose und Schlappen in das Schnell-Restaurant kommen.