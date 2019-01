Osnabrück. Was einem lieb und teuer ist, will man aufbewahren. Früher wanderten Bilderalben, Schulhefte, die ersten Liebesbriefe, das Hochzeitskleid oder Omas antiquarisches Nähkästchen, sorgsam in Kartons und Kisten verstaut, auf herrlich geheimnisvolle, große Dachböden. Doch diese Zeiten sind längst passé. Heute heißt die Aufbewahrungsmethode Selfstorage. Und der allerneueste Trend: Mobiles Selfstorage.

Selfstorage: Leicht geht einem das Wort nicht über die Zunge, aber das Geschäft des „selbst Einlagerns“, so die holprige Übersetzung, rollt locker. Dahinter steckt eine einfache Idee: Die Vermietung privater Lagerräume. Ein Trend, der boomt. Seit Jahren wächst der Bedarf am Angebot der gigantischen Abstellkammern rapide. Dort stehen Container in allen Größen, in Reih und Glied, exakt durchnummeriert, nebeneinander und übereinander gestapelt. Mietlagerfirmen schießen wie Pilze aus dem Boden. Deutschland zählt nach Angaben des Verbands Deutscher Self Storage Unternehmen (VDS) sogar zum größten Wachstumsmarkt in Europa.



Trend aus Amerika

Auch traditionelle Umzugsunternehmen haben den Wirtschaftszweig für sich entdeckt, ein amerikanisches Konzept, das in den sechziger Jahren populär wurde. Allerdings schwappte es erst 20 Jahre später über England, Frankreich, Belgien und die Niederlande nach Deutschland.Der Bedarf, wenige, sehr persönliche Dinge, oder sogar komplette Hauseinrichtungen für eine gewisse Zeit in fremde Hände zu geben oder besser gesagt, in Hallen einzulagern, ist hoch. Dafür gibt es viele Gründe: Das Leben rennt. Die Gesellschaft verlangt nach Mobilität und Flexibilität. Die Mieten steigen, die Wohnungen werden kleiner. Gerade in Ballungszentren und Großstädten ist dies ein Problem. Und wer mit dem (neuen) Lebenspartner zusammenzieht, will längst nicht mehr seinen eigenen Besitz komplett aufgeben… man weiß ja nie. Beruflich steht ein längerer Auslandsaufenthalt an oder die Zeit ist da, um endlich auf die lang geplante Weltreise zu gehen.

Der Osnabrücker Unternehmer Alfred Hammerlage ist seit fast 45 Jahren im Transport- und Umzugsgeschäft unterwegs. Er hat viel erlebt, hat klein angefangen und immer Visionen im Kopf gehabt.

Lösungen finden

„Das Leben schreibt die tollsten Geschichten und wir müssen die Lösung finden“, sagt er - mit Blick auf Sohn Marco - im Gespräch an seinem jüngsten Firmenstandort, Stüvenbrede 4. Zwischen einem Fitness-Studio, einem Blumencenter und VW betreibt er dort auf einer Fläche von 7000 Quadratmetern ein Containerlager.

Riesengroße Hallen, blaue Container, dunkle Gänge, diffuses Licht. Eine etwas unheimliche Szenerie. Vor allem im Dunkeln. Doch hier ist alles doppelt und dreifach gesichert, versichert Hammerlage. Mit einem Code-Schlüssel öffnet sich zunächst die große Hallentür. Dahinter befinden sich unzählig viele blaue Container und akkurat übereinander gestapelte weiß-graue Boxen von zehn bis 40 Kubikmetern Größe. Alle sind nummeriert und jede Box ist mit einem zusätzlichen Schloss gesichert. Das kann nur der Mieter öffnen und nur er weiß auch, was sich in den stählernen, trockenen und sauberen vier Wänden befindet. Zwischen 6 Uhr morgens und 22 Uhr abends ist die Hallenanlage zugänglich. Danach greift eine Alarmanlagen-Sicherung.



Ohne Strom und Licht

Zur Übernachtung laden die Container allerdings nicht ein: „Hier gibt es keinen Strom und kein Licht. Das könnte ungemütlich werden“, erklärt Seniorchef Albert Hammerlage und kann ein Schmunzeln nicht unterdrücken. Abgesehen davon lassen sich die Containertüren aus Sicherheitsgründen auch nur von außen verschließen.

Familienbetrieb mit Visionen

Albert Hammerlage ist erst 22 Jahre alt, als er beschließt, sich selbständig zu machen. Der gelernte Landmaschinentechniker wächst mit sieben Geschwistern auf einem Bauernhof in Belm auf. Aber die Landwirtschaft reizt ihn nicht: „Ich wollte Frachten transportieren“, erzählt er. Und gründet 1973 eine Stückgutspedition. Ein Jahr später übernimmt er auch Möbeltransporte. Alles beginnt mit einem „Kofferfahrzeug“. Dann geht es Schlag auf Schlag. Schon 1978 baut er eine erste Lagerhalle für Umzugsgut auf dem elterlichen Hof. Ein Schachzug, der wegweisend ist. Bis heute wächst das Unternehmen, das seit 2014 seinen Standort in Osnabrück hat, stetig.

Auch Sohn Marco ist 22, als er 1998 in das Unternehmen mit einsteigt. Er wird im Laufe der Jahre zum engsten Vertrauten des Vaters. Große Planungsfragen entscheiden sie längst gemeinsam, genauso wie sie das Faible teilen, zukunftsträchtige Konzepte zu entwickeln. Die neueste Idee des Juniorchefs nennt sich „Mobiles Self Storage“, was so viel bedeutet wie „rollender Möbelparkplatz“. Eine simple, wie geniale Idee, die es so noch nicht gibt, meint Marco Hammerlage. Kunden können Container ordern, die bis vor ihre Haustür transportiert, beladen, wieder abgeholt und in der gesicherten Selfstorage Halle abgestellt werden. Und der Codeschlüssel verschafft den Zutritt zu all den „alten Schätzen“ …