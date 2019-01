Osnabrück. Im Oktober 2018 hat der Zoo Osnabrück seine Nordamerika-Tierwelt Manitoba eröffnet. Sie beherbergt elf verschiedene, teils selten gewordene Arten – von Bibern über Bisons, Murmeltiere und Wölfe bis hin zu Schwarzbären. Zahlen, Daten und Fakten über die neue Besucherattraktion im Überblick.

Die nordamerikanische Tierwelt "Manitoba" ist das größte und teuerste Projekt im Osnabrücker Zoo seit 2010. Zwei Jahre dauerten die Bauarbeiten. Ein erster Abschnitt wurde bereits im Herbst 2017 freigegeben. Die feierliche Eröffnung des gesamten Bereichs fand dann am 5. Oktober 2018 statt – im Beisein der stellvertretenden Botschafterin von Kanada in Deutschland, Jennifer May.





3,5 Millionen Euro teuer



Die Nordamerika-Tierwelt "Manitoba" im Zoo Osnabrück ist 3,5 Hektar groß und hat 3,5 Millionen Euro gekostet. Sie befindet sich dort, wo früher unter anderem das Kamelrevier lag. Für die Errichtung des komplett barrierefreien Themenbereichs wurden am Schölerberg um die 90 Bäume gefällt – überwiegend aus Sicherheitsgründen. Viele Bäume drohten wegen Krankheit umzustürzen. Andere stellten eine Ausbruchsmöglichkeit für Tiere dar.

Ein großer Teil der gefällten Bäume wurde durch neue ersetzt. Außerdem ließ der Zoo über 1000 Sträucher pflanzen, darunter nordamerikanische Arten wie Schneebeere, kanadischer Holunder oder Weißdorn.

Was bedeutet eigentlich Manitoba? Der Name Manitoba bezeichnet eine Provinz in Kanada. Er ist abgeleitet von "man-into-wahpaow" – einem Wort, das in der Sprache der Cree-Indianer so viel wie "Engpass des Großen Geistes" bedeutet und sich auf den Manitoba-See bezieht. Dieser ist rund 200 Kilometer lang, an seiner schmalsten Stelle aber nur knapp einen Kilometer breit. Wenn die Wellen hier bei starkem Wind gegen die Kalksteinfelsen am Seeufer schlagen, entsteht oft ein sonderbares Geräusch, ähnlich einem Jammern. Die First Nations glaubten, die Trommel des Großen Geistes Manito zu hören. Mit einer Fläche von 650.000 Quadratkilometern ist Manitoba beinahe doppelt so groß wie Deutschland. Die Hauptstadt von Manitoba ist Winnipeg. Dort leben 789.000 der insgesamt 1,3 Millionen Einwohner Manitobas. 13,6 Prozent der Einwohner gehören zur Gruppe der First Nations. Name für die Nordamerika-Tierwelt im Zoo Osnabrück wurde Derwurde in einem Wettbewerb ermittelt . Eingereicht wurde der Vorschlag von Kai Berelsmann aus Melle.





Höhenpfad und unsichtbare Zäune

Ein 400 Meter langer Rundweg verbindet die Gehege. Ein Teil des Weges führt über einen Höhenpfad und bietet einen besonderen Blick auf die Wolfs- und Bärenanlage. Durch geschickte Planung ist es in Manitoba gelungen, Zäune, Gitter und andere Absperrungen an vielen Stellen unsichtbar zu machen.

Zu den weiteren Attraktionen gehört eine Biberburg, die für Besucher teilweise zugänglich und einsehbar ist, ebenso wie die Schnee-Eulen-Scheune und Bartkauz-Voliere. Auf einer Freiflugwiese finden regelmäßig Falkner-Training und Flugvorführungen mit den Schnee-Eulen statt.









40 Exemplare von 11 Arten

In der Tierwelt Manitoba leben nach Angaben des Osnabrücker Zoos insgesamt 40 Tiere von 11 verschiedenen Arten: sechs Hudson-Bay-Wölfe (zwei Weibchen, vier Männchen), drei Waldbisons (zwei Weibchen, ein Männchen), zwei Schwarzbären (ein Weibchen, ein Männchen), vier Polarfüchse (ein Weibchen, drei Männchen), vier Streifenskunks (drei Weibchen, ein Männchen), sechs Murmeltiere (zwei Weibchen, vier Männchen), drei Kanadische Biber (alles Männchen), zwei Baumstachler (ein Weibchen, ein Männchen), vier Schneeeulen (drei Weibchen, ein Männchen), ein Bartkauz (Männchen) und drei Wildtruthühner (zwei Weibchen, ein Männchen).





Größe der einzelnen Tiergehege Bisongehege: 3900 Quadratmeter

Schwarzbären-Gehege: 2000 Quadratmeter

Wolfsgehege: 4200 Quadratmeter

Polarfuchs-Gehege: 540 Quadratmeter

Stinktiergehege: 480 Quadratmeter

Murmeltier-Gehege: 370 Quadratmeter

Biber- und Baumstachler-Gehege: 265 Quadratmeter (inkl. Teiche)

Schneeeulen-Scheune: 56 Quadratmeter (inkl. Außenbereich)

Bartkauz- und Wildtruthuhn-Gehege: 265 Quadratmeter





Bartkauz



Der Bartkauz (Strix nebulosa) ist in Eurasien und Nordamerika beheimatet, sein Verbreitungsgebiet liegt im Bereich der Holarktis. In der borealen Zone halten sich Bartkäuze überwiegend in Nadelwäldern mit altem Fichten- oder Kiefernbestand auf Lichtungen auf. Wenn genügend Bäume vorhanden sind, weichen sie auch auf offene Landschaften aus. Bartkäuze werden bis zu 67 Zentimeter lang und bis zu 1,9 Kilogramm schwer. Ihre Nahrung besteht überwiegend aus Kleinnagern wie Lemmingen, Erd-, Feld-, Wühl- und Spitzmäusen. Auch Amphibien, Vögel sowie gelegentlich größere Säugetiere werden erbeutet.





Ihre Beute spüren die Bartkäuze ausschließlich über das Gehör auf. Bartkäuze bauen außerdem meist kein eigenes Nest, sondern nutzen verlassene Horste anderer Greifvögel oder Kolkraben. Der bislang letzte frei in Deutschland lebende Bartkauz wurde 1832 erschossen und für ein Museum präpariert. Inzwischen gibt es wieder Sichtungen einzelner Vögel in Deutschland und Polen.





Baumstachler



Baumstachler (Erethizon dorsatum), auch Ursons genannt, leben hauptsächlich im Mittelwesten und Westen der USA, in Nordmexiko sowie in Alaska und Kanada. Sie erreichen eine Körpergröße von etwa 60 bis 75 Zentimetern und sind nach den Bibern die zweitgrößten Nagetiere Nordamerikas. Baumstachler haben etwa 30.000 Stacheln, die bis zu 12 Zentimeter lang werden können und zur Verteidigung eingesetzt werden. Bei Gefahr schlägt der Baumstachler mit seinem Schwanz, wo die Stacheln nur lose in der Haut verankert sind. Diese bohren sich in das Fleisch des Gegners und sind aufgrund winziger Widerhaken nur schwer zu entfernen.





Baumstachler verbringen die meiste Zeit ihres Lebens in Bäumen und kommen meist nur auf den Boden, um den Baum zu wechseln. Sie sind gute Kletterer mit starken Krallen und unbehaarten Fußsohlen. Sie ernähren sich von Blättern, Blüten und Zweigen, Rinde sowie Beeren und Früchten.





Hudson-Bay-Wolf



Der Hudson-Bay-Wolf (Canis lupus hudsonicus) lebt nördlich und westlich der Hudson Bay (Kanada) in den Provinzen Manitoba, Nunavut und in den North West Territories. Diese Unterart des Wolfes ist im Vergleich zu anderen Unterarten sehr hochbeinig. Die weißen Wölfe besitzen ein Fell mit dichter Unterwolle mit bis zu 6.500 Haaren pro Quadratzentimeter – damit schützt es sie vor Temperaturen von unter minus 50 Grad Celsius. Wie alle Unterarten des Wolfes lebt der Hudson-Bay-Wolf im Rudel. In der Wildbahn stehen auf seinem Speiseplan Kleinsäuger wie Schneehasen, aber auch Karibus und Elche, die sie im Rudel jagen.











Kanadischer Biber

Das Verbreitungsgebiet von Kanadischen Bibern (Castor canadensis) erstreckt sich über weite Teile Nordamerikas, mit Ausnahme der nördlichsten Bereiche Kanadas sowie den trockenen Regionen Nevadas, Floridas und Kaliforniens. Kanadische Biber sind die größten Nagetiere in Nordamerika und größer als ihre europäischen Verwandten. Sie ernähren sich rein pflanzlich und neben Laubbäumen und Kräutern stehen auch Wasserpflanzen, Gräser und Sträucher auf ihrem Speiseplan.







Biber legen Baue an, deren Eingänge unter der Wasseroberfläche liegen. Die Baue bestehen aus mehreren Röhren, die in einem über dem Wasser liegenden Wohnkessel münden. Durch diese Bauweise entstehen die typischen „Biberburgen“, die oft von mehreren Generationen bewohnt werden. Biber leben paarweise mit ihrem Nachwuchs, aber auch Jungtiere aus dem Vorjahr werden in der Regel noch in der Biberburg geduldet. Das Nagetier erreicht eine Körperlänge von 90 bis 115 Zentimetern sowie ein Gewicht von 18 bis 32 Kilogramm. Der Kanadische Biber ist das Wappentier Kanadas und sogar auf der kanadischen Fünf-Cent-Münze abgebildet.





Murmeltier



Murmeltiere (Marmota) sind in vielen Arten über die gemäßigte Zone Eurasiens und Nordamerikas verbreitet. Dort leben die Erdhörnchen überwiegend in steppenartigen Landschaften. Einige Arten leben auch im Hochgebirge, das Waldmurmeltier Kanadas an Waldrändern und in lichten Wäldern. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Gräsern, Kräutern und Wurzeln. Sie haben je nach Art eine Kopf-Rumpf-Länge von 30 bis 60 Zentimetern. Das Gewicht liegt zwischen 3 und 7 Kilogramm.





Das Zusammenleben ist je nach Art unterschiedlich geprägt: Während zum Beispiel Alpenmurmeltiere in großen Kolonien leben, ist das Waldmurmeltier eher ein Einzelgänger und verbringt auch den Winterschlaf allein. In vielen Orten der USA und Kanada wird am 2. Februar der „Murmeltiertag“ begangen. Dabei soll eine Vorhersage über die weitere Dauer des Winters versucht werden, indem man ein Waldmurmeltier aus seinem Bau lockt. Die Trefferquote liegt allerdings bei unter 40 Prozent.





Polarfuchs



Polarfüchse (Alopex lagopus) leben in Polarregionen (Finnland, Schweden, Norwegen, USA, Alaska, Kanada, Russland, Grönland und Island). Sie sind tag- und nachtaktiv. Die Tiere sind Allesfresser und leben „flexibel“ als Paar, in Familiengruppen oder Erwachsenengruppen ohne Jungtiere. Polarfüchse haben feste Reviere, deren Größe je nach Nahrungsangebot und Besiedelungsdichte variiert.





Sie haben ein Winter- und ein Sommerfell. Das Sommerfell ist nur halb so dick und hat weniger als halb so viel Unterwolle wie das Winterfell. Mit dem dicken Winterfell, das zu 70 Prozent aus Unterwolle besteht, können sie Temperaturen bis minus 50 Grad Celsius aushalten. Es gibt zwei Farbschläge beim Polarfuchs: den Weißfuchs und den Blaufuchs. Während das Sommerfell bei beiden dunkelgrau ist, hat der Weißfuchs ein fast rein weißes Winterfell, beim Blaufuchs färbt sich das Winterfell in verschiedenen Nuancen von grau und braun bis zu blau.









Schnee-Eule



Die Schnee-Eule (Nyctea scandiaca) lebt nördlich bzw. oberhalb der Waldgrenze in übersichtlichem Gelände, etwa in Moor- und Heidegebieten. Sie lebt in Alaska, Kanada, Grönland, Norwegen, Schweden, Finnland, und Russland. Gelegentlich brütet sie auch auf Island und den Shetland-Inseln. Das Gefieder der männlichen Tiere ist weitestgehend weiß, während das der Weibchen teilweise grau gebändert ist. Die Körperlänge ausgewachsener Vögel beträgt etwa 55 bis 66 Zentimeter. Die Männchen sind dabei wie bei vielen anderen Eulenarten etwas kleiner als die Weibchen.





Wie der Uhu hat auch die Schnee-Eule Federohren. Damit Füße und Zehen gegen die Kälte geschützt sind und die Schnee-Eule nicht im Schnee einsinkt, sind diese dicht befiedert – ähnlich einem Schneeschuh. Schnee-Eulen ernähren sich von kleineren Säugetieren wie Mäusen oder Lemmingen. Sie können aber auch größere Tiere erbeuten, wie zum Beispiel Schneehasen. Sie versuchen ihre Beute im Flug zu ergreifen.





Schwarzbär

Der Amerikanische Schwarzbär (Ursus americanus) oder Baribal, lebt weitverbreitet in Kanada und den USA, auch in Alaska sowie Teilen Mexikos sind die Raubtiere beheimatet. Die Fellfärbung des Schwarzbären reicht (meist abhängig vom Verbreitungsgebiet) von tiefschwarz über verschiedene Brauntöne bis hin zu cremefarben und weiß. Diese letzte Farbvariante, der Kermodebär, wird von den amerikanischen Ureinwohnern auch „Geisterbär“ genannt. Mit einer Kopfrumpflänge von 1,5 bis 1,8 Metern, einer Schulterhöhe von bis zu 91 Zentimetern und einem Gewicht von durchschnittlich etwa 100 Kilogramm ist der Schwarzbär deutlich kleiner und leichter als der Grizzly.

Vom Braun- und Grizzlybären unterscheidet sich der Schwarzbär außerdem durch eine flachere Stirn und eine recht lange, meist hell gefärbte Schnauze. Außerdem fehlt ihm der muskulöse Nackenbuckel der Braunbären. Der Grizzly ist der einzige natürliche Feind erwachsener Schwarzbären. Jungtiere werden auch von Pumas, Kojoten, Wölfen oder männlichen Schwarzbären gerissen.







Streifenskunk

Diese Unterart der Skunks (Mephitis mephitis), oder auch Stinktiere, ist in ganz Nordamerika verbreitet. Sie leben sowohl in offenen Wäldern als auch in Graslandschaften und Wüsten. Als Kulturfolger kommen sie aber auch in landwirtschaftlich genutzte Bereiche. Stinktiere leben oft gesellig, während der Paarungszeit sind die Männchen aber eher allein unterwegs. Streifenskunks sind Allesfresser: Auf ihrem Speiseplan stehen Insekten, Würmer, Fische und kleinere Säugetiere aber auch Eier, Aas sowie Nüsse, Früchte und Sämereien.

Zur Abwehr können Stinktiere ein streng riechendes und tränenreizendes Sekret aus ihren Analdrüsen bis zu sechs Meter weit versprühen. Der Streifenskunk ist etwa katzengroß mit einer Gesamtlänge von 57,5 bis 80 Zentimetern und einer Schwanzlänge von 18 bis 40 Zentimetern. Die Tiere erreichen ein Gewicht von 1,2 bis 5,3 Kilogramm, wobei sie im Winter bis zu 55 Prozent ihres Körpergewichts verlieren können.







Waldbison

Das Vorkommen der Waldbisons (Bison Bison Athabascae) beschränkt auf einige Teile von Alaska und Kanada. Sie halten sich bevorzugt in Waldgebieten auf, sind aber keine reinen Waldbewohner. Ihre Nahrung besteht aus Laub, Zweigen und Rinde, aber auch aus Flechten, Kräutern und Gräsern. Wie alle Rinderartigen sind auch die Bisons Wiederkäuer.





Waldbisons leben in Herden, die allerdings deutlich kleiner sind als die der Präriebisons und nur aus einigen Kühen mit ihrem Nachwuchs bestehen. Die Bullen leben am Rande dieser Gruppen. 1957 wurde die letzte reinblütige Herde Waldbisons in Kanada entdeckt und unter Schutz gestellt. Rund 50 Jahre später war der Bestand wieder auf etwa 3.000 Tiere gewachsen. Heute gilt die Tierart als "potenziell gefährdet".









Wildtruthuhn







Wildtruthühner (Meleagris Gallopavo) stammen ursprünglich vom amerikanischen Kontinent und sind vom südlichen Kanada über die USA bis ins mexikanische Hochland zu finden. Die Hühnervögel leben in offenen Waldgebieten mit Unterholz und Lichtungen, häufig auch in der Nähe von Wiesen und Feldern. Die Hennen leben in kleineren Gruppen, Küken bleiben gut ein Jahr bei der Mutter. Die Männchen leben alleine und paaren sich mit mehreren Weibchen. Außerhalb der Brutzeit kommen Truthühner auch in größeren Ansammlungen vor.





Ihr Speiseplan ist sehr vielseitig und umfasst sowohl pflanzliche als auch tierische Kost. Neben Gräsern, Kräutern, Blättern, Wurzeln, Samen und Früchten picken die Vögel auch kleine Tiere, Heuschrecken und Würmer auf. Die Hähne sind mit bis zu zehn Kilogramm etwa doppelt so schwer wie die Weibchen. Während der Balz werden die 18 gerundeten Schwanzfedern radfömig aufgestellt.