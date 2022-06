In gereimter Form präsentierten sie sich ihrem Volk. So viel Dichtkunst ließ auch die Erwachsenen aufhorchen. Doch das Prinzenpaar fungierte keinesfalls als Alleinunterhalter. Majestätisch höflich überließen sie zu großen Teilen anderen die Bühne: etwa der blau-weißen Garde aus Rulle, die mit ihrer Tanzvorstellung viel Schwung in die Veranstaltung brachte. Gleiches galt für die Tanzsportgruppe aus Ostercappeln. Für den Mitmachfaktor sorgte dann vor allem die Kindertagesstätte Schinkel. Die Sänger und Sängerinnen verstanden es, bei ihrem Auftritt das Publikum einzubeziehen.

Apropos Publikum: Wer verkleidet erschien – und das galt für fast alle –, der ging nicht mit leeren Händen. Es gab neben Süßigkeiten auch einen Gutschein für einen gemeinsamen Zoobesuch.