Osnabrück. Es gibt nicht wenige Osnabrücker, die ohne zu überlegen unterschreiben würden, der Schnellimbiss Vallo an der Meller Straße ist Kult. Doch warum ist das so? Es liegt bestimmt nicht daran, dass ein ganz bestimmtes Wort dort tabu ist.

„Vallo stand früher unter dem Buchstaben F im Telefonbuch“, sagt der 54-jährige Michael Tepe. Die deutsche Rechtsschreibung ist ihm durchaus geläufig. Der Imbiss ist auch keiner Rechtschreibreform zum Opfer gefallen. Die Erklärung ist simpel: Früher, so holt Michael Tepe aus, sei Vallo nicht unter Schnellimbiss, sondern unter Feinkost geführt worden.

Hubert Vallo, der das Schnellrestaurant 1962 eröffnet hat, stamme aus einer Fleischerfamilie. „Irgendwann ist er auf die Idee gekommen, einen Imbiss zu eröffnen“, erzählt seine Witwe Andygoni Vallo. Michael Tepe aß 1970 als Sechsjähriger zum ersten Mal bei Vallo. Seine Großeltern haben in der Rosemannstraße um die Ecke gewohnt. Und am Sonntagabend hätten sie sich was Besonderes gegönnt: Pommes frites und eine Brat- oder Currywurst. „Vallo war damals die einzige Pommes …“. – Tepe stoppt mitten im Satz und verbessert sich dann: „Imbissbude in der Stadt.“ Beinahe hätte er das verbotene Wort gesagt.



Warteschlange reichte bis auf die Straße

Hubert Vallo eröffnete seinen Imbiss vor 56 Jahren in einer Garage. Zwei Jahre später habe er ihn erweitern müssen, erzählt Andygoni Vallo. „Damals reichte die Warteschlange bis auf die Straße.“ Nun schaltet sich der 64-jährige Karl vom anderen Ende der langen Theke ins Gespräch ein. Als Kind sei er 1963 zum ersten Mal zu Vallo gegangen. In besserer Erinnerung ist ihm aber die Zeit geblieben, in der er als Teenager nach dem Jugendtanz bei Haus Rahenkamp spätnachts in dem Imbiss einkehrte. „Da humpelte der alte Herr Vallo hinter der Theke rum und war bester Laune.“

Karl ist ein Original. Er erzählt viel und gern. Dass er Gunter Gabriel ähnelt, hat er schon oft gehört. Nur auf dem Kopf – da sieht er anders aus als der Sänger, meint er selbstironisch. Karl sieht aus, als habe er schon eine Menge erlebt. Dennoch kann ihn Andygoni Vallo überraschen, als sie erzählt, dass die lange Theke schon 1964 eingebaut wurde. Daran könne er sich nicht erinnern, sagt Karl. „Du hast zu viel getanzt“, entgegnet die heutige Inhaberin.



Andygoni Vallo ist seit 31 Jahren dabei. Auf die Frage, wie viele Würstchen sie in dieser Zeit gebraten hat, muss sie herzlich lachen, rechnet dann aber doch ernsthaft nach: Es müssen schätzungsweise 744.000 gewesen sein, sagt sie.

Seit über drei Jahrzehnten steht sie also in der Imbissbude, die ihr Aussehen in den vergangenen 56 Jahren nur minimal verändert hat. Die lange braune Theke, das nach der Show „Dalli Dalli“ aussehende Mosaik an der hinteren Wand, auf dem Speisen abgebildet sind, die kachelförmigen Fenster an der Eingangswand und auch die in Reih und Glied aufgestellten Flaschen hinter der Theke sind seit Jahr und Tag Bestandteil von Vallo. Sie habe mal ihre Gäste gefragt, ob sie die Einrichtung modernisieren solle. „Um Gottes Willen“, sei da die entrüstete Antwort gewesen. Alle wollten, dass es so bleibt, wie es ist.

Kiste und Lutscher für die Kinder

Auch manche Dinge, die nicht auf dem ersten Blick erkennbar sind, haben sich nicht geändert. So wie Karl und Michael bekommen auch heute noch Kinder eine Kiste zum Draufstellen und einen Lutscher zum Nachtisch bei Vallo. Diesen „Kundendienst“ haben nicht nur Michael und Karl nicht vergessen.

95 Prozent ihrer Gäste seien Stammkunden, sagt Andygoni Vallo. Darauf sei sie stolz ergänzt die gebürtige Griechin. „Mein kluger Mann hat sehr gut gearbeitet“, sagt sie mit einem feinen Lächeln, in dem etwas Traurigkeit mitschwingt. Vor eineinhalb Jahren ist Hubert Vallo gestorben. Der Imbiss war sein Lebenswerk. „Er hat hier jede Nacht gearbeitet, war immer offen und aufmerksam. Das haben die Kunden geschätzt“, sagt sie. Ihre Aufgabe sei es nun, das Erbe ihres Mannes mit Würde weiter zu führen. „Ich möchte, dass er stolz auf mich ist“, sagt sie bestimmt. Eigentlich wollte sie nur kurz zur Aushilfe bei Vallo arbeiten. Aber dann, so berichtet sie mit weicher Stimme, habe eine Freundin sie mit ihrem späteren Mann verkuppelt. „Es war eine große Liebe.“

Mit Liebe arbeite sie auch in dem Imbiss, sagt Andygoni Vallo weiter. Sie kenne die meisten Gäste mit Vornamen und wenn sie von ihnen höre, dass es ihnen geschmeckt habe, erfülle sie das mit Dankbarkeit. Für Geburtstagskinder gibt es bei Vallo übrigens etwas Besonderes: Ein Stück selbst gebackenen Kuchen. Den machen sie und ihre Mitarbeiterin Gosia Marpot abwechselnd.

„Mit Liebe schmeckt es doch viel besser.“ Gosia Marpot, Mitarbeiterin bei Vallo

Die 42-jährige Polin sprüht vor Lebensfreude und verrichtet auch ihre Arbeit mit einem Dauerlächeln. Seit 18 Jahren ist sie bei Vallo. Sie liebt ihren Job, weil sie es liebt zu kochen, sagt sie. „Mit Liebe schmeckt es doch viel besser“, ist die 42-jährige Blondine überzeugt und lacht überzeugend.



Doch plötzlich stirbt das Lachen in Gosias Gesicht. Als der Berichterstatter unbedarft und ahnungslos eine Frage stellt, in der das Wort „Pommesbude“ vorkommt, erstarrt nicht nur ihr Gesicht. Auch Andygoni Vallo wird plötzlich ernst. „Ich bin gegen dieses Wort allergisch“, sagt Gosia empört. Sie zieht mit ihrem rechten Arm einen großen Bogen und fragt: „ist das hier etwa eine Bude?“ Nein, Gosia hat recht: Es ist eine Kultstätte.