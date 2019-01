Osnabrück. Das Wohnhaus im Stadtteil Kalkhügel ist das einzige in Osnabrück, in dem Menschen über 50 wie in einer Wohngemeinschaft zusammen wohnen, sich unterstützen, aber auch Kompromisse eingehen müssen. Wie das Zusammenleben in dem altersgerechten Wohnprojekt klappt, erfuhren wir von den Bewohnern vor Ort.

Wie möchte ich im Alter wohnen? Unter dem Motto "Altersträume, Altersräume" haben zunächst zehn Initiatoren ein Konzept für ein Zusammenwohnen im Alter entwickelt. Das Ziel war ein Haus für mehrere Personen über 50 Jahre, die sich gegenseitig unterstützen, zu beziehen. Doch jeder hatte eigene Vorstellungen. "Was genau wir wollten, wussten wir nicht", sagt Marlies Wolf heute. Die 73-Jährige war von Anfang an dabei. Nach einem Streit waren sie noch zu viert, die den Verein "Wohnen und mehr" gründeten und ihre Idee beim Stephanswerk vorstellten.





Das Wohnhaus rentabel zu machen, legte die Wohnungsbaugesellschaft die Anzahl der Wohnungen auf 16 fest. Im November 2007 war das Objekt an der Anna-Gastvogel-Straße bezugsfertig: 16 Wohneinheiten, ausgestattet mit zwei bis drei Zimmern und einem Gemeinschaftsraum für die Bewohner, und mit einem Aufzug, der die drei Stockwerke miteinander verbindet.





Wohnen zwischen Streit und Liebe

Die 16 Bewohner sind zwischen 57 und 92 Jahre alt. Manche von ihnen leben seit Anfang an hier, vier sind verstorben und manche sind nach einiger Zeit ausgezogen. Das Zusammenleben sei nie konfliktfrei, sagt Wolf: "Wer nur Harmonie sucht, hat es hier schwer gehabt." Doch in dem Haus am Kalkhügel haben sich Freundschaften entwickelt und sogar ein Liebespaar hat sich hier gefunden. Die Verliebten hätten sich nach einer gewissen Zeit aber entschieden, doch woanders zu wohnen.





Anzeige Anzeige

Dagmar Dethlefsen ist eine von denen, die erst seit einigen Jahren in dem Wohnobjekt lebt. Eigentlich war sie einfach auf der Suche nach einer Wohnung. Das Konzept des gemeinschaftlichen Wohnens findet sie gut. "Wir sind das, was wir draus machen", sagt sie. "Man kann Feste feiern, Freunde einladen und eine gute Nachbarschaft leben. Aber jeder muss selbst überlegen, wie er teilnehmen möchte." Manche seien da aktiver, andere sind einfach Mieter wie in anderen Häusern auch.

Nachbarschaft im eigenen Haus





Jeden zweiten Dienstag treffen sich die Bewohner zu Kaffee und Kuchen im Gemeinschaftsraum. Meistens sind es dieselben, die zusammenkommen und danach noch Karten spielen. Ab und zu werden gemeinsame Ausflüge unternommen. Wichtiger ist den aktiven Bewohnern aber die gegenseitige Unterstützung.

Johannes Bohmann wohnt seit acht Jahren in dem Haus: "Vor einem Jahr sind mir die Kräfte entschwunden. Hier erlebe ich Hilfe. Das ist schön", sagt der 88-Jährige, der dankbar für die gute Nachbarschaft ist. Dethlefsen mag Technik und hilft zum Beispiel, wenn ein Telefon eingerichtet werden muss. Manche können noch Auto fahren und so werden Einkäufe zusammen erledigt oder der Friseur besucht. Andere teilen sich eine Zeitung.





Feste Regeln für das Zusammenleben gibt es nicht, aber so manches gilt ungeschrieben. Den großen Gemeinschaftsraum mit Küche im Erdgeschoss verzierten zwei Bewohnerinnen mit Bildern und Deko. Doch das Aufgehängte gefiel nicht jedem und so musste vieles wieder weg.

Wohnen "nicht günstiger"

Und wie hoch ist die Miete? Den Bewohner ist wichtig, klar zu machen, dass das Wohnen "nicht günstiger" als anderswo ist. Für das reine Mietobjekt liege der Preis bei 7 Euro pro Quadratmeter. Die Nebenkosten, die zum Beispiel Aufzug, Fensterputzer und Gartenpflege beinhalten, seien mit 3 Euro pro Quadratmeter hoch.





Das Haus an der Anna-Gastvogel-Straße im Kalkhügel hat Platz für 16 Parteien und derzeit wohnen auch genauso viele, also 16 Personen, in dem Gebäude. Die Zwei- oder drei-Zimmer-Wohnungen sind zwischen 46 und 66 Quadratmeter groß. Wolf sagt: "Das Haus wurde nach unseren Wünschen gebaut." Altersgerecht und barrierefrei: Es gibt keine Badewannen, sondern Duschen und in den Räumen ausreichend Platz für einen Rollator oder Rollstuhl. "Es ist alles schön groß und das Duschen ist ein Genuss", sagt Dethlefsen.

Altersgerechtes Wohnhaus

Das Wohnhaus im Osnabrücker Stadtteil Kalkhügel ist ein Projekt für Wohnen im Alter. Eine direkte Altersgrenze gebe es nicht, aber es sollte ein Haus für Menschen ab 50 Jahren sein. Das war die Idee, als die ersten Bewohner einzogen. Nach elf Jahren können sie nicht nur einen Blick zurückwerfen, sondern stellen auch fest, dass ihr Wohnkonzept für Menschen über 50 Jahre heute wohl eher ein Ort für Menschen über 70 Jahre ist. Denn nicht nur das Wohnprojekt ist älter geworden.

Die Leute in dem Haus haben sich zusammen oder auseinander gerauft, wie Wolf sagt. Für manche war das Wohnmodell nicht das richtige, andere schätzen die bewusste Nachbarschaft im Haus, das Zusammenleben und die Unterstützung.