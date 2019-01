Melle. Auch Pferde sollten regelmäßig zum Zahnarzt gehen oder der Zahnarzt kommt zu ihnen. So wie Ende Oktober auf dem Pferdepensionshof Hagemann-Krystosek in Melle-Neuenkirchen, wo Veterinär Dr. Marc Wachholz an einem Vormittag fast 300 Pferdezähne behandelte.

Noch etwas wackelig auf den Beinen stehen Tinker Guinness (7), Hannoveraner Don Delino (15) und andere Artgenossen vor dem Stall in der Morgensonne. „Das hier ist das Aufwachzimmer“, erklärt Hofbetreiber Uwe Krystosek schmunzelnd. „Hier erholen sich die Pferde nach dem Eingriff und schütteln ihr Beruhigungsmittel langsam ab“.

Eine Stunde zuvor: Im Gegensatz zu den meisten sportlich-agilen Warmblütern wirkt der kräftige Tinker Guinness stoisch, ja eigentlich sogar entspannt, als seine Halterin Daniela Schulz ihn in Richtung Behandlungs-Box führt. „Guinness macht das nicht zum ersten Mal mit. Seine letzte Zahnbehandlung liegt eineinhalb Jahre zurück“, berichtet sie. In der Box verabreicht ihm Tierarzt Wachholz zunächst eine Beruhigungsspritze, zur Entspannung wie er sagt und damit er genauer und sicherer am Pferdegebiss arbeiten kann. Seine Kollegin Julia Eichler, tiermedizinische Fachangestellte, spannt Guinness in ein sogenanntes „Maulgatter“, welches das Pferdemaul während der Behandlung geöffnet hält. Schließlich kann ein Pferd nicht einfach „aahh“ sagen.





Der Arzt setzt den Zahnschleifer an und muss dabei regelrechte Armmuskelarbeit leisten, denn die rund 35 Zentimeter lange Pferdezunge bewegt sich im Maul hin und her und blockiert manches Mal den Zugang zu den Backenzähnen. 24 davon besitzt ein ausgewachsenes Pferd im Normalfall, plus zwölf Schneidezähne. Einige Pferde, auch die weiblichen, haben zudem bis zu vier Hengstzähne und manches Mal auch kleine, rudimentäre Wolfszähne. Sie sind ein Überbleibsel der Evolution des Pferdegebisses und brechen oft erst garnicht durch das Zahnfleisch. In so einem Fall spricht man von einem „blinden Wolfszahn“. Milchzähne haben Pferde übrigens auch. Der Zahnwechsel beginnt bei ihnen zirka im Alter von zweieinhalb Jahren und ist meistens mit fünf Jahren abgeschlossen.

Guinness hat es geschafft. Das Maulgatter wird entfernt, sein Kiefer kann entspannen. Aber halt, es fehlt noch die Kontrolle der Schneidezähne. „Alles in Ordnung“, stellt Marc Wachholz fest. Der nächste Routinetermin für den Tinker ist erst wieder in eineinhalb Jahren fällig. Mit seinen naturgesunden Zähnen hat er Glück. Normalerweise müsse ein Pferd einmal im Jahr zur Behandlung vorgestellt werden. Erleichtert führt Daniela Schulz ihr Pferd hinaus. Fliegender Wechsel: Nun ist Melanie Schulz mit Don Delino an der Reihe. „Nach der Behandlung hat er schonmal Kau-Muskelkater und bekommt deswegen heute Abend sein Futter in Brei-Form“, sagt die Pferdebesitzerin.





Neben Zahnstein, Parondotose oder Wunden im inneren Maulbereich und selten Karies gibt es bei Pferden vor allem ein behandlungsforderndes Problem, eine regelrechte „Zivilisationskrankheit“, wie Pferde-Doktor Wachholz es nennt: Die scharfen Zahnhaken. Pferdezähne sind sehr lang angelegt, nur ein kleiner Teil ist sichtbar. Sie schieben sich drei bis vier Millimeter pro Jahr durch das Zahnfleisch an die Oberfläche, denn ursprünglich wurde das Pferdegebiss durch Fressen harten Steppengrases schneller abgenutzt. Das heute den Pferden zugängliche Futter ist wesentlich energiereicher und weicher, als es die Natur vorgesehen hat. Der Mahlvorgang beim Fressen ist verkürzt, und die Seitwärtsbewegung der Kiefer geringer. So bilden sich scharfe Kanten an den Backenzähnen. Auch den Schneidezähnen fehlt der Abrieb und sie können zu lang werden. Dadurch haben die Backenzähne beim Zermahlen des Futters einen zu großen Abstand und zu wenig Kontakt. Die dadurch entstehenden Kanten – Zahnhaken – können nicht nur zur Verletzung der Backenschleimhaut und der Zunge führen, sondern den Pferden auch durch Unbeweglichkeit des Kiefers Kopf- Nacken- und Rückenschmerzen bereiten und sich negativ auf das Reiten auswirken.





Drei- bis viermal im Jahr besucht Pferdezahnarzt Wachholz den Hof Hagemann-Krystosek, wo derzeit 75 Pferde in Offen- und Aktivstall-Haltung sowie Paddockboxen leben. Ihre Besitzer kommen sowohl aus dem Osnabrücker Südkreis, aus Melle aber auch aus dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen. Mit seiner rollenden Praxis ist Dr. Wachholz von Vlotho aus auch auf vielen anderen Höfen im Osnabrücker Land unterwegs. Die zahlreichen Kontakte in Osnabrück und Umgebung stammen vor allem aus seiner 15-jährigen Berufszeit in der Pferdeklinik in Melle-Markendorf. Auf Pferdezahnmedizin spezialisierte sich der Veterinär ab 2001 bei Fortbildungen in den USA. „Damals war das in Deutschland noch gar nicht möglich“ erinnert er sich, bevor er nach einer Kaffeepause und Entlastung seiner Arme den nächsten Patienten auf vier Hufen in die Behandlungs-Box ruft.