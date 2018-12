Osnabrück. Studenten der Universität Osnabrück können neuerdings die Lebensmittel-Tafel nutzen. Nach Angaben des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) genügt dafür das Vorzeigen der Campuscard. Andere müssen ihre Bedürftigkeit in der Regel mit dem Osnabrück-Pass nachweisen.

Die Osnabrücker Tafel versorgt an ihren acht Ausgabestellen in Stadt und Landkreis rund 3000 Bedürftige pro Woche mit Lebensmitteln, die vom Handel aussortiert wurden. Tafelkunden zahlen dafür einen symbolischen Betrag von zwei Euro (Kinder 50 Cent). Zur neuen Zusammenarbeit mit der Osnabrücker Tafel erklärt der Uni-Asta in einer Pressemitteilung:





Auch Studierende gehören zu den Gruppen, die häufig jeden Penny drei Mal umdrehen müssen, um über die Runden zu kommen.





Sozialerhebung: Ein Drittel der Studenten hat zu wenig Geld

Unsere Redaktion fragte nach: Wie viele Studenten der Uni Osnabrück gelten als so bedürftig, dass sie auf das Angebot der Osnabrücker Tafel angewiesen sind? "Dezidierte Zahlen gibt es nicht", sagt Pauline Pötzsch vom Asta-Referat für Soziales, Gleichstellung und Inklusion.

Sie verweist jedoch auf die Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks über das Jahr 2016, welche eine sogenannte Fokus-Stichprobe erhob und für das Land Niedersachsen spezifische Angaben macht. Demnach gaben rund 19 Prozent der befragten Studenten an, in finanziellen Schwierigkeiten zu stecken. Etwa 33 Prozent der Befragten sagten, dass sie nicht oder nur teilweise über die finanziellen Mittel verfügten, um ihre monatlichen Kosten ausreichend zu decken. Gut 16 Prozent der niedersächsischen Studenten erklärten, mit weniger als 600 Euro monatlich auskommen zu müssen.



Wohnkosten in Osnabrück einer der dicksten Brocken

In Osnabrück seien die Wohnkosten "eine der größten Ausgaben für Studierende", führt Asta-Sprecherin Pötzsch aus. Zwar gebe es die Bafög-Wohnpauschale von aktuell 250 Euro. Doch das reiche in den meisten Fällen nicht einmal für eine Unterbringung in Wohnheimen des Studentenwerks. (Weiterlesen: Bafög soll deutlich steigen)

Zusammenarbeit mit Fragezeichen

Inwiefern Osnabrücker Universitätsstudenten deshalb pauschal als bedürftig im Sinne der Tafel-Grundsätze gelten und sich dort gegen Vorlage ihrer Campuscard mit Lebensmitteln eindecken dürfen, bleibt offen. Trotz wiederholter Anfragen unserer Redaktion waren bislang weder Asta noch Tafel dazu bereit, ihre bereits seit September bestehende Zusammenarbeit näher zu erläutern. (Weiterlesen: So arbeitet die Osnabrücker Tafel)

Lebensmittel von der Osnabrücker Tafel bekommt normalerweise, wer seine Bedürftigkeit mit dem sogenannten Osnabrück-Pass nachweisen kann. Dieses Papier wird von der Stadt ausgestellt und kann von Bürgern beantragt werden, die zum Beispiel Sozialhilfe, Wohngeld, Grundsicherung (Hartz IV) oder Arbeitslosengeld beziehen.