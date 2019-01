Osnabrück. Jim Blake ist eine Institution in Osnabrück. Der Imbiß wurde 1964 von einem englischen Koch gleichen Namens eröffnet und wird noch heute mit „ß“ geschrieben. Die Pommesbude ist berühmt für seine Curry-Sauce und die freundliche Bedienung. Deswegen kommen Gäste aus dem Ruhrgebiet und auch mal ein Promi in die Dodesheide.

Das Konterfei von Jim Blake hängt eingerahmt an der Wand im hinteren Teil der Imbissbude an der Straße In der Dodesheide. Viel ist über ihn nicht bekannt. Matthias Coerdes, der mit seinem Bruder Daniel Echtner heute die Geschicke bei Jim Blake leitet, erzählt, dass der Mann als Koch bei der Army angestellt war und von 1964 bis zu seinem Tod im Jahr 1974 Fish und Chips in dem Schnellrestaurant verkaufte. Das Geschäft lag auf dem Weg zum englischen Kino an der Ellerstraße. Und im Anschluss an den Film sollen die Menschen bis zum Jägerzaun auf dem Parkplatz Schlange gestanden haben.

Die beiden Brüder haben das Schnell-Restaurant im Juni 2017 übernommen. Die Vorbesitzerin Petra Borkowski hatte dort ab 2006 das Sagen. Der 42-jährige Echtner hat vorher als Altenpfleger und im Pflege-Management gearbeitet. Er sagt ehrlich, dass er lange überlegt habe, ob er seinen Job aufgeben und die Pommesbude mit seinem Bruder übernehmen soll. „Der Hauptgrund, hier einzusteigen, war, dass es nicht möglich war, hochwertige Pflege zu leisten“, sagt er. Auch auf die Frage, ob er sich verbessert habe, antwortet er ehrlich, dass es nicht so sei. „Aber langfristig gesehen möchte ich nicht mehr 60 Stunden pro Woche im Imbiss arbeiten.“

„Da haben wir zugeschlagen.“ Matthias Coordes, Imbissbudenbesitzer

Sein Bruder Matthias Coordes erzählt, dass es ein Zufall war, weswegen sie die Pommesbude übernommen haben. Ihre Mutter ist eine Freundin von Petra Borkowski. Sie wollte den Imbiss abgeben und etwas ruhiger treten. „Da haben wir zugeschlagen.“



Kein Sinn für gehobene Gastronomie

Der 30-jährige Coordes hat nach dem Abitur eine Ausbildung zum Restaurant-Fachmann in Berlin gemacht und dort sowie in der Schweiz in diesem Beruf gearbeitet. Nachdem er seinen Posten als stellvertretender Geschäftsführer aufgegeben und ein BWL-Studium beendet hat, ist er nach Osnabrück zurückgekehrt. Sein Werdegang klingt, als sei er überqualifiziert für den Job in einer Frittenbude. Aber genau das will Matthias Coordes: „Ehrliche Arbeit“, bringt er es auf den Punkt. Die gehobene Gastronomie sei nichts für ihn. „Da wird nach unten getreten und nach oben gebuckelt.“ Und gegen den Frittendunst gebe es ja Seife, sagt er süffisant lächelnd.

Die beiden Brüder ergänzen sich gut. „Wenn er im Ruhemodus ist, drehe ich auf“, sagt Matthias Coordes. „Ich schließe auf, er schließt ab“, beschreibt Daniel Echtner die unterschiedlichen Tages- und Abend-Rhythmen der beiden.



Nicht nur der Altersunterschied und die verschiedenen Tagesabläufe unterscheiden die Brüder. Während Matthias dynamisch und risikofreudig wirkt und sein Gegenüber aus wachen und aufmerksamen Augen anschaut, wirkt Daniel ruhiger und abgeklärter und strahlt eine Aura der Seriosität aus. Doch eins eint sie: Ihre Freundlichkeit und Zuvorkommenheit.

Anzeige Anzeige

„Für mich ist es die beste Pommesbude in Osnabrück.“ Andreas Gonzalez, Stammkunde im Jim Blake

Eben das braucht jemand, der in der Gastronomie arbeitet, meint Werner Reiter. Der 59-Jährige aus Hagen am Teutoburger Wald ist zum ersten Mal bei Jim Blake und sitzt mit seinen Kumpels Andreas Gonzalez und Nico Monje an einem Tisch. Reiter erzählt von einem Imbiss, wo der Inhaber die Bestellung aufnimmt und das Essen kurze Zeit später kommentarlos über den Tresen reicht. „Du musst es mit einem Lächeln machen, sonst kommt nichts rüber, und sonst kommen die Leute nicht wieder“, sagt er. Andreas Gonzalez ist schon einige Mal wieder gekommen. Er lebt in der Dodesheide und isst zwei Mal in der Woche bei Jim Blake. „Für mich ist es die beste Pommesbude in Osnabrück“, sagt er. Dass es ihm und seinen Kumpels geschmeckt hat, müssen sie gar nicht erst sagen. Ihre Teller sind blitzblank, obwohl sie kurz vorher noch voll mit Sauce waren.



Die Stoßtage bei Jim Blake sind der Freitag und der Sonntag. Dann stehen die hungrigen Gäste zwar nicht bis zum Jägerzaun Schlange, aber die Taktzahl an der Friteuse ist extrem hoch. Aber auch an einem Samstagabend kommen einige Gäste.

Gegen 19 Uhr wird es plötzlich laut. Ein kleiner Junge tut kund, dass er hungrig und durstig ist und jetzt bitteschön Abhilfe geleistet werden soll. Es ist der dreijährige Ian, der Sohn des mehrmaligen Tanzweltmeisters Michael Hull, der lautstark nach Fütterung verlangt. Mit ihm und seiner Tochter Sandrina (6) kommt Hull ab und zu mal zu Jim Blake. „Ich kenne das Geschäft schon seit vielen Jahren. Wenn ich einen schnellen Hunger habe, komme ich hier hin“, erzählt Michael Hull. Er kannte auch noch Jim Blake. „Er war ein toleranter Mensch und ein Typ, der sich gerne unterhalten hat.“ Wegen ihm kam er früher in den Schnellimbiß. „Seine Fish and Chips waren immer sehr lecker“, sagt der ehemalige Juror der TV-Show „Let’s dance“. Aber heute schmeckt es ihm – und auch seine Kinder lieben die Pommes.



Schon die Mutter arbeitete 27 Jahre im Imbiss

Heute kommen die Leute nicht mehr wegen Jim Blake, sondern wegen Matthias Coordes, Daniel Echtner und Petra Borkowski, die immer noch hinter dem Tresen im Frittendunst arbeitet, obwohl sie im Sommer 2017 die Schlüssel abgegeben hat. „Ich kann nicht ohne“, sagt sie. Schon ihre Mutter hat 27 Jahre lang in dem Imbiss gearbeitet. Sie selbst will die Arbeit bei Jim Blake nicht missen, vor allem wegen ihrer Gäste. „Hier gibt es nichts, was es nicht gibt.“

Viele Stammgäste kommen aber nicht nur wegen dem Personal, sondern wegen dem Essen. Manch einer nimmt dafür einen Umweg in Kauf. Matthias Coordes erzählt von einem Ehepaar aus dem Ruhrgebiet, das auf dem Weg in ihr angestammtes Urlaubsdomizil an der Nordsee immer einen Abstecher in die Dodesheide macht. „Die Qualität unserer Currywurst hat sich bis in den Ruhrpott rumgesprochen“, erzählt er stolz.



Wurst und Burger sind die beliebtesten Speisen bei Jim Blake. Coordes verweist aber auch auf das Schaschlik, den vegetarischen Bami-Burger, dessen Patty aus chinesischen Nudeln hergestellt wird, oder die Schnitzel, die auf der Speisekarte stehen. Ihre Speisen testen sie selbstverständlich selbst, sagt er. „Bei uns gibt es keine Experimente, kein Blattgold auf der Currywurst. Unser Essen ist bodenständig und ehrlich.“