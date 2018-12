Osnabrück. Pommes frites zählen nach wie vor zu den beliebtesten Nahrungsmitteln der Deutschen. Die meisten von ihnen wissen, dass sie irgendwie ungesund sind. Dr. Dorothee Straka, Professorin an der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur der Hochschule Osnabrück, weiß es genau.

Sind Pommes gesund? Immerhin bestehen sie aus Kartoffeln und darin sind mehrere Vitamine und Mineralstoffe enthalten.

Kartoffeln liefern halb so viel Energie wie frittierte Pommes, weil Kartoffeln so gut wie kein Fett enthalten. Wenn ich Energie brauche, kann eine Portion Pommes aber Sinn machen. Durch das Frittieren enthalten Pommes frites aber nicht nur deutlich mehr Fett als Kartoffeln, sondern zeigen zudem ein eher ungünstiges Fettsäuremuster, welches bei hoher Zufuhr ernährungsmitbedingte Erkrankungen begünstigen kann. Gemeint sind hoher Blutdruck und Herz-Kreislauf-Krankheiten. Das gilt genauso für Salz, dass in Pommes sehr viel mehr enthalten ist als in Kartoffeln.

Vorsicht vor trans-Fettsäuren

Dadurch, dass Pommes frites stärkereich sind und bei der Herstellung stark erhitzt werden, entsteht Acrylamid. Dieses kann in größeren Mengen, also bei mehrmaligem regelmäßigen Verzehr pro Woche zu einem höheren Krebsrisiko führen. Herstellungsbedingt entstehen zudem auch trans-Fettsäuren, die ebenfalls negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben können, wenn sie durch regelmäßigen Verzehr zum Beispiel von Pommes frites in größeren Mengen aufgenommen werden.

Vitamine sind in Pommes vergleichbar viel wie in Kartoffeln enthalten, zum Teil aufgrund des Zubereitungsverfahrens sogar etwas höher. Wie Kartoffeln enthalten Pommes frites vor allem Vitamin C und Folsäure.

Warum sind Pommes immer noch so beliebt?

Pommes frites lassen sich in ganz unterschiedlichen Varianten als Beilage oder auch als Hauptgericht essen. Durch ihren Fettgehalt werden sie zu einem positiven Geschmackserlebnis, denn Fett ist ein wichtiger Geschmacksträger. Mit 412.000 Tonnen in 2017 liegt die Pommes-Produktion in Deutschland trotz jährlichen Schwankungen um mehr als 100.000 Tonnen höher als noch vor zehn Jahren. Durchschnittlich werden in Deutschland pro Kopf pro Jahr 58 Kilogramm Kartoffeln verbraucht, wobei mehr als die Hälfte als Kartoffelprodukt, wie zum Beispiel Pommes frites, auf den Teller kommt.

Fast Food lässt sich schnell und bequem essen, gibt Geschmackssicherheit, da unterschiedliche Esskulturen hier kaum eine Rolle spielen. Und es prägt den Lebensstil, gerade bei jungen Menschen.

Was ist besser: Mayo oder Ketchup?

Mayonnaise hat einen deutlich höheren Fettgehalt und ist damit energiereicher als Ketchup. Dieser enthält zudem mehr Vitamine und Mineralstoffe, dafür aber auch deutlich mehr Zucker und Salz. Letztlich fällt hier die Entscheidung zwischen beiden Pommes-Toppings schwer und ist wohl wirklich Geschmackssache.





Wie viele Portionen Pommes oder Fast Food pro Woche halten Sie für vertretbar? Was passiert, wenn zu viel davon gegessen wird?

Gelegentliches Fast Food ist weniger das Problem solange nicht auf Dauer mehr Nahrungsenergie aufgenommen wird als benötigt. Selbst hergestelltes Fast Food kann vielfältiger, interessanter und energieärmer sein, da sich zum Beispiel die Fettmenge bei Kartoffelspalten aus dem Backofen verringern lässt. Nach einer amerikanischen Studie erhöht sich das Sterberisiko bei Erwachsenen, wenn häufiger als zweimal pro Woche frittierte Kartoffelprodukte verzehrt werden. Dies dürfte vor allem auf den Fettgehalt, die Fettzusammensetzung, den Salzgehalt und die hohe Energiezufuhr zurückzuführen sein, wodurch insgesamt das Risiko für Übergewicht wie auch für Diabetes Typ-2 steigen.

Was glauben Sie, warum Pommesbuden von Döner- und Pizzabuden oder ähnliches verdrängt worden sind?

Die Produktion von Pommes frites ist in den letzten zehn Jahren gestiegen und stagniert nun auf hohem Niveau, was mit der steigenden Zahl an Imbissbuden und deren Umsetzen zu begründen ist. Was die ursprünglichen „Pommesbuden“ mit ihrem nach wie vor beliebten Angebot an Bratwurst mit Pommes betrifft, werden diese zunehmend durch Systemgastronomie verdrängt, denn das Angebot an Fastfood ist hier vielfältiger. Das trifft offensichtlich den Geschmack der Deutschen, bei denen insbesondere Pizza den Rang Eins bei Fast Food einnimmt, gefolgt von Döner und Burger.

Süßkartoffelimporte sind gestiegen

Pommes frites selbst sind dennoch kaum wegzudenken, denn sie sind nach wie vor eine häufige Beilage von beliebtem Fast Food. Außerdem zeigt sich auch hier der Trend zu mehr Variation bei frittierten Kartoffelprodukten wie zum Beispiel Riffelpommes, Wedges und Kartoffelrösti bis zu Gitterkartoffeln, „Griddies“, Crazy Fries oder Black Pepper Fries. Auch Süßkartoffeln und frittierte Produkte werden offensichtlich häufiger nachgefragt, denn die Süßkartoffelimporte von den USA nach Deutschland sind in den letzten Jahren gestiegen.

Viele Deutsche können nicht mehr richtig kochen? Warum ist das so? Was kann man dagegen tun?

Unser Alltag wird immer schnelllebiger und damit die Essenszeit unregelmäßiger. Es wird immer häufiger unterwegs gegessen und das Snacken von mehr oder weniger „kleinen“ Mahlzeiten nimmt zu. Damit bleibt weniger Zeit zum Kochen und da die Zahl der Ein-Personen-Haushalte insbesondere in den großen Städten steigt, haben die meisten Menschen auch gar keine Lust, für sich allein zu kochen. Wenn insgesamt weniger zu Hause gekocht wird, können Kochkenntnisse auch schwerer (an die nächste Generation) vermittelt werden. Gemeinschaftsverpflegung in Schulen und Betrieben übernehmen immer häufiger die Versorgung, die sonst in Familienhaushalten geleistet wird. Ein zunehmendes Bewusstsein für Ernährungsbildung hat aber auch zu „Gegentrends“ geführt. Schulküchen bieten zum Teil Möglichkeiten, wieder „Kochkurse“ für Schüler anbieten zu können und gemeinsames Kochen, und Essen mit Freunden und Familie bekommt Erlebnischarakter. Gelegentliches Kochen kann auch dazu führen, dass bei diesen „Ereignissen“ ein besonderer Wert auf eine hochwertige Lebensmittelauswahl und besondere Speisen gelegt wird.

Pommesbuden haben – ähnlich wie Kneipen – auch einen geselligen Aspekt. Man trifft Freunde und Bekannte. Hat dieser gesellige Aspekt eine Bedeutung für gesunde Ernährung?

Für die meisten Menschen ist die Essgemeinschaft sehr wichtig, denn das Essen wird dann als soziales Erlebnis empfunden, das zufrieden macht und die Gemeinschaft stärkt – egal, ob dies an der Pommesbude, in der Kneipe oder Zuhause stattfindet. Essen wird dann zum Genuss, so dass langsamer gegessen wird, als es sonst bei Fast Food üblich ist. Man spürt eher, wenn man satt ist, was bestenfalls dazu führt, dass man nicht viel mehr isst als einem gut tut.

Wann haben Sie das letzte Mal Pommes gegessen?

Ich esse sehr selten Pommes frites, und wenn, dann bereite ich sie zu Hause selbst aus frischen Kartoffelspalten zu, die ich dann mit Olivenöl, Salz, Gewürzen und/oder Kräutern würze und im Ofen backe.