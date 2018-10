Osnabrück. Bedrängte Radfahrer: Dass es sich bei der Wörthstraße auf dem Abschnitt zwischen der Iburger und der Meller Straße um eine Fahrradstraße handelt, ist vielen Autofahrern offensichtlich nicht bewusst. Außerdem wünscht sich eine Anwohnerin mehr Platz für Fußgänger vor Geschäften an der Iburger Straße.

Die Anwohner ärgern sich darüber, dass Autofahrer ihre verkehrsberuhigte Straße als Abkürzung nutzen – und es ihnen dennoch nicht schnell genug geht. Radfahrer sehen sich Drängeleien ausgesetzt.

Registrieren viele Autofahrer nicht das Schild?

Die Anwohner fragen sich seit längerer Zeit: Registrieren viele Autofahrer nicht das Schild an der Einmündung oder ist ihnen die Bedeutung einer Fahrradstraße nicht klar? Alfred Schroedter, einer der Anwohner, erinnerte jetzt im Bürgerforum Fledder/Schölerberg daran, dass er und seine Nachbarn sich „mindestens zwei Piktogramme“ auf der Straße wünschen.

Fachbereich plant einheitliche Gestaltung

Tim Lorchheim vom Fachbereich Städtebau erläuterte, dass es bisher „keine allgemeingültigen Festlegungen gibt, wie Fahrradstraßen gestaltet sein sollen“ – abgesehen von der Beschilderung. Das soll sich in Osnabrück ändern: Die Verwaltung wolle „ein verbindliches Design für Fahrradstraßen entwickeln“. Dann könnten auch die bestehenden Fahrradstraßen entsprechend umgestaltet werden. Die Entwicklung werde aber noch etwas dauern. Für den „Radverkehrsplan 2030“ seien die Fahrradstraßen als Alternativen zu Hauptverkehrsstraßen vorgesehen – und damit von großer Bedeutung.

Engpass für Fußgänger an der Iburger Straße

Zu wenig Platz für Fußgänger und Radfahrer auf dem Weg zum Lebensmittelgeschäft an der Iburger Straße? Ortrun Niethammer, Anwohnerin am Schölerberg, äußerte im Bürgerforum den Wunsch, dass etwa acht Parkplätze zwischen der Siebensternstraße und dem Hauswörmannsweg entfernt werden. Rollstuhlfahrer vom Paulusheim und Eltern mit Kinderwagen könnten den Gehweg kaum nutzen, berichtete Niethammer. Der Bürgersteig sei nur 1,20 bis 1,40 Meter breit, und an zwei Stellen noch deutlich enger, weil Treppen in den Weg hineinragten. Die Anwohnerin wies darauf hin, dass der „Fachverband Fußverkehr Deutschland“ für frequentierte Gehwege mindestens zwei Meter veranschlage.

Verwaltung: „Berechtigter Hinweis“

Der Fachbereich Städtebau hält den Hinweis auf die Beeinträchtigungen für „berechtigt“ und will sich zunächst mit dem „Ausmaß der erforderlichen Maßnahme“ beschäftigen.