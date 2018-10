Osnabrück. Musik verfemter Komponisten steht auf dem Programm des ersten Sinfonikonzerts in dieser Saison. Darin verborgen ist ein musikalischer Politthriller erster Güte.

Der Titel klingt ganz harmlos, den Namen des Komponisten werden die wenigsten kennen. Doch verbirgt sich hinter der symphonischen Dichtung „In den Stunden des Neumonds“ von Nikolaj Roslawez ein Politthriller erster Güte. Daran wirken mit: der Geheimdienst der Sowjetunion KGB, sowjetische Komponistenverbände, die Witwe des Komponisten und schlussendlich der deutsche Notenverlag B. Schott’s Söhne.

Diesem Verlag ist es maßgeblich zu verdanken, dass das Werk uraufgeführt werden konnte. 1990 war das; Heinz Holliger stand am Pult des Rundfunksinfonieorchesters Saarbrücken. Vorausgegangen war ein halbes Jahrhundert voller Repressalien und Versuchen, Roslawez’Musik der Öffentlichkeit vorzuenthalten – bis in die letzten Tage der Sowjetunion. Weiterlesen: Andreas Hotz dirigiert die Vierte von Mahler

„Verfemt und vergessen“

Allein diese Geschichte macht das Werk für Andreas Hotz zu einem spannenden Beitrag für das erste Sinfoniekonzert der neuen Saison. „Verfemt und vergessen“ steht als Motto über dem Programm, und da beleuchtet die sinfonische Dichtung des russischen Komponisten einen Aspekt, der gerne vernachlässigt wird: Verfemte Musik gab es keineswegs nur in Nazi-Deutschland, sondern auch in der Sowjetunion. „Unterbelichtet“ sei das Thema, sagt Andreas Hotz während einer Probenpause in seinem Büro. Dabei gebe es viele Komponisten, die so vom Staatsapparat gegängelt und so konsequent ins Abseits gestellt wurden, „dass wir sie gar nicht kennen“.

Sich mit Roslawez zu beschäftigen lohnt indes keineswegs nur aus kulturpolitischer Warte. Der 1881 geborene und 1944 gestorbene Komponist ist musikalisch eine interessante Figur: Ihn interessierte die russische Tradition, andererseits schuf er ein Tonsystem, das anstelle des Dur-Moll-Systems treten sollte. Das erinnert an Arnold Schönbergs Zwölftonmusik, und tatsächlich wird Roslawez gelegentlich mit Schönberg verglichen. Der sowjetischen Führung dürfte aber genau dieser Mix aus Tradition und Moderne suspekt gewesen sein. Gleich nach dem Tod des Komponisten drangen Agenten des KGB bei der Witwe ein und versuchten, die Manuskripte zu zerstören. Zum Glück konnte die Witwe etliche Werke retten – sonst würde er nicht in diesem Sinfoniekonzert erklingen, sondern wäre tatsächlich vergessen.

Index mit Langzeitwirkung

Ein ähnliches Schicksal hätte Berhold Goldschmidt fast ereilt – er ist einer der vielen Komponisten aus Deutschland und Österreich, die die Nazis in die Flucht getrieben haben. Die Passacaglia des Hamburger Schreker-Schülers, die Hotz aufs Programm gesetzt hat, wurde von Erich Kleiber uraufgeführt, und der war eine der mächtigsten Figuren im Musikbetrieb der Weimarer Republik. Auch ihn trieb das Dritte Reich in die Migration.

Dieses Schicksal blieb Gustav Mahler zwar erspart. Anfeindungen kannte aber auch er: Als Chef der Wiener Hofoper war er zwar vom Judentum zum Katholizismus übergetreten. Vor dem grassierten Antisemitismus im Wien der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert schützte ihn das aber keineswegs, und zwei Jahrzehnte nach seinem Tod standen seine Sinfonien auf dem Index der Nazis. Das wirkte nach: Erst Anfang der 1960er-Jahre hat Leonard Bernstein Mahler dem Vergessen entrissen. Heute zählen die Sinfonien für jedes Orchester zu den Höhepunkten des Konzertkalenders – in diesem Fall erklingt die erste Sinfonie. Für Hotz ein Werk des Aufbruchs: „Er verleiht hier seiner inneren Zerrissenheit Ausdruck“, sagt er. „Und es ist geprägt von einer Suche nach seiner eigenen Persönlichkeit.“ Weiterlesen: Leonard Bernstein, ein Amerikaner in Paris

Anzeige Anzeige

Nun fällt dieses Sinfoniekonzert fast zusammen mit den Veranstaltungen „Wir machen was“ in der Osnabrückhalle und beim „Kaffeekränzchen gegen rechts“ im Bastard Club. Bei der Planung des Konzerts waren die Vorfälle von Chemnitz nicht abzusehen; der programmatische Zufall will es, dass sich ein Konzert mit Musik verfemter und vergessener Komponisten natürlich bestens in Aktionen fügt, die für Toleranz und Respekt werben.