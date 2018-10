Nach mehr als einem Jahr abgeschlossen: das Projekt zur Umwidmung zweier Parkplätze an der Dielingerstraße. Foto: Jörg Sanders

Osnabrück. Was lange währt...: Nach mehr als einem Jahr und rund 12.000 Euro aus dem Stadtsäckel hat die Parklet-Posse an der Dielingerstraße in Osnabrück ihr Ende gefunden.