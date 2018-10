Die Digitalisierungsoffensive des niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur (MWK) fußt auf vier Säulen:

1. Investition in kluge Köpfe: Das MWK möchte zusätzliche Digitalisierungsprofessuren einrichten und so die Grundlage für weitere Studienangebote zu Themen wie Künstliche Intelligenz oder IT-Sicherheit schaffen. In welchem Umfang der Hochschulstandort Osnabrück davon profitieren wird, ist offen. Geplante Digitalisierungsprofessuren werden laut MWK "in einem wissenschaftsgeleiteten, wettbewerblichen Verfahren auf Basis von wissenschaftsspezifischen Qualitätskriterien" vergeben. Für dieses Wettbewerbsverfahren sollen die niedersächsischen Hochschulen und Hochschulkooperationen darstellen, wie sie mit den Digitalisierungsprofessuren einen deutlich sichtbaren Leistungsschwerpunkt entwickeln wollen und zugleich einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchskräftesicherung leisten – zum Beispiel durch Ausbau von Studienanfängerkapazitäten oder Studiengangsentwicklung.

2. Förderung zukunftsweisender Forschung: Das MWK verankert mit Forschungsausschreibungen die Digitalisierung in den einzelnen Disziplinen. So wurden bereits zwei Ausschreibungen auf den Weg gebracht: "Big Data in den Lebenswissenschaften der Zukunft" und "Geistes- und Kulturwissenschaften digital". Hierfür stehen 33 Millionen Euro aus dem Niedersächsischen Vorab zur Verfügung. Weitere Ausschreibungen sind ab 2019 geplant.

3. Digitale Innovation: Geplant ist ein Netzwerk aus sechs thematischen Zukunftslaboren mit dem Offis-Informatikinstitut in Oldenburg als Koordinator. Der Fokus wird auf angewandter Forschung und forschungsbasierter Beratung liegen. Die Konzeption soll bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Die Zukunftslabore nehmen ihre Arbeit Anfang 2019 auf. Für das Netzwerk werden 25 Millionen Euro für fünf Jahre aus dem Niedersächsischen Vorab aufgebracht.

4. Digitales Wissen: Um den freien Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen zu gewährleisten, richtet das MWK einen Open-Access-Publikationsfonds ein. Ab 2019 werden Wissenschaftler gefördert, die ihre Ergebnisse in Online-Journalen frei zugänglich veröffentlichen. Hierfür werden vier Millionen Euro für fünf Jahre bereitgestellt. Zudem soll 2019 ein Online-Portal für den freien Austausch virtueller Lehrmaterialien umgesetzt werden. (5,5 Millionen Euro für fünf Jahre).