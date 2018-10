Osnabrück. Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstagabend am Osnabrücker Hauptbahnhof einen mutmaßlichen Drogenschmuggler festgenommen. Der 27-Jährige war aus den Niederlanden gekommen und hatte der Polizei zufolge Drogen im Wert von 34.000 Euro dabei.

Die Bundespolizei hatte den Mann bereits in einem IC kontrolliert, der aus den Niederlanden nach Deutschland gefahren war. Er gab an, ohne Gepäck zu reisen, machte aber der Mitteilung der Polizei zufolge einen sichtlich angespannten Eindruck. Seine Reisedokumente waren aber in Ordnung, und da auch nichts gegen Mann vorlag, ließen die Beamten in weiterfahren.

In Osnabrück hatte der 27-Jährige weniger Glück: Beim Umsteigen klickten die Handschellen. Denn so ganz ohne Gepäck war der Mann dann plötzlich doch nicht mehr gewesen. Währen der Standzeit in Bad Bentheim hatte die Bundespolizei einen herrenlosen Koffer angenommen. Auf Dienststelle konnte sie das Zahlenschloss öffnen. Im Koffer fanden die Beamten rund zwei Kilogramm Amphetamin und ein Kilogramm Marihuana.

Polizei erwartet 27-Jährigen am Bahnhof

Im Koffer waren aber auch persönliche Gegenstände, die die Beamten auf die Spur des 27-Jährigen gebracht haben sollen. Sie gehen davon aus, dass ihm der Koffer samt Inhalt gehört. Sie gaben eine Personenbeschreibung durch, woraufhin die Bundespolizei in Osnabrück den Mann bereits erwartete. Wegen des Verdachts der Einfuhr von Drogen in nicht geringer Menge nahmen sie ihn fest.

Am Freitagmittag erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einen Haftbefehl gegen den Mann. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.