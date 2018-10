Osnabrück. Eine Rollerfahrerin hat sich am Freitagmittag bei einem Sturz leicht verletzt. Da sie schwanger ist, verbringt sie die Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus.

Um 11.24 Uhr war die 25-Jährige mit ihrem Roller auf dem Lieneschweg in Richtung Lotter Straße unterwegs, berichtete Polizeisprecherin Mareike Edeler auf Anfrage. An einer Kreuzung geriet der Verkehr in Stocken. Als die Frau wieder anfuhr, musste sie wegen des stockenden Verkehrs plötzlich bremsen. Dabei stürzte sie und zog sich Schürfwunden zu.

Dennoch verbringt die Frau die Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus, da sie schwanger ist.

Der Roller touchierte beim Sturz noch leicht ein Auto, das aber nicht sichtlich beschädigt wurde.