Osnabrück. Im Innovationscentrum Osnabrück (ICO) hat am Donnerstagabend die vierte Osnabrücker "Prototypenparty" stattgefunden. Die rund 60 Besucher, die als sogenannte "Feedbacker" fungierten, gaben den sieben Ausstellern aus der Region Kritik zu ihren Produktideen und wählten die App "Lambus" zum "Prototypen des Abends".

Paul Ohm und seine Mitstreiter von der studentischen Firma "Pear Programming" haben nichts Geringeres vor, als den Informatikunterricht in Deutschland zu revolutionieren. Informatik sei nicht nur das unbeliebteste Fach, es kämpfe auch noch mit einem akuten Fachkräftemangel, sagte Ohm. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, entwickelten die Studenten eine digitale Lernumgebung, die den Schülern ein spannendes Bild vom IT-Alltag vermitteln soll und die auch Lehrer verwenden können, die nicht Informatik studiert haben. "Wir wollen die Software so gestalten, dass Lehrer bei der Verwendung keine Hemmschwelle haben", erklärte Ohm. Auf der "Prototypenparty" erhofften er und sein Team Rückmeldung von den "Feedbackern", wie sie ihr Ziel einer intuitiven Lehrmethode verwirklichen können. "Wir suchen nach Input für den Unterricht der Zukunft", so Ohm.

Sicherer Raum für Produktideen

Auf der "Prototypenparty" erhielten die Jungunternehmer von "Pear Programming" ihre Rückmeldungen in einem geschützten Raum von Gleichgesinnten – und nicht zum Beispiel in Form einer knallharten Ablehnung durch die Kreditabteilung einer Bank. "Viele Leute haben Produktideen, schaffen es damit aber nicht auf den Markt, weil sie sich nicht trauen, ihr Konzept auszutesten", stellte Dörte Roloff, Mitbegründerin der "Prototypenparty", fest. "Wir wollen mit unserem Format einen sicheren Raum für Feedback schaffen." Das bekräftigte auch Thomas Büdden vom ICO: "Wenn man hier seinen Prototypen vorstellt, kann man sich nicht verbrennen."





2015 fand die erste "Prototypenparty" in Hannover statt, im selben Jahr folgte auch die Osnabrücker Ausgabe. Jahr für Jahr wagen seitdem Aussteller aus der Region im ICO die Präsentation ihrer Prototypen, die sich häufig noch in frühen Entwicklungsstadien befinden.

In diesem Jahr waren unter anderem mehrere IT-Start-ups vertreten. Ein echter Blickfang war allerdings Dominik Walczuchs Cocktailmaschine, die er im Rahmen einer Hausarbeit für die Hochschule Osnabrück entworfen hat. Dabei handelt es sich um einen Prototypen, der aus mit Schläuchen angeschlossenen Zutaten Getränke zubereitet – über eine Benutzeroberfläche, auf die man sich mit seinem Handy einloggt.

Reise-App "Lambus" überzeugte die Experten

Zum Abschluss des Abends wählten die 60 "Feedbacker" ihren persönlichen Favoriten. Dabei hatten die Studenten von "Pear Programming" und Walczuchs Cocktailmaschine das Nachsehen gegenüber dem Start-up-Team "Lambus".

"Lambus" überzeugte die Experten mit einer Handy-App, die es mehreren Personen im Urlaub ermöglicht, ihre Reiseunterlagen und Buchungen miteinander zu koordinieren. Die Reiseplanung soll durch einen virtuellen Raum erleichtert werden, der alle relevanten Reisedaten, Wegpunkte und anstehende Kosten enthält.