Osnabrück. Die Vollsperrung der Natruper Straße bleibt bis einschließlich kommenden Mittwoch, 24. Oktober, bestehen. Das teilten die Stadtwerke am Freitag mit.

Im Abschnitt zwischen Am Natruper Steinbruch und Albrechtstraße setzt die Stadtwerke-Tochter SWO Netz derzeit einen neuen Kanalhausanschluss. Der felsige Untergrund erschwere allerdings die Arbeiten und sorge für die Verzögerung.

Die Arbeiten hatten am vergangenen Montag begonnen und sollten ursprünglich am heutigen Freitag abgeschlossen sein. Die Schwierigkeiten beim Erdaushub machen den Zeitplan allerdings zunichte – trotz bereits aufgestockter Arbeitszeit, versichern die Stadtwerke.

Bis zur Abschluss der Arbeiten fahren die Busse der Linien 11, 12, 13 und S10 fahren weiterhin in beide Richtungen eine Umleitung von der Natruper Straße über An der Bornau, Pagenstecher Straße und Springmannskamp weiter auf die Natruper Straße. Für Radfahrer und Fußgänger ist der Bereich entlang der Baustelle an der Natruper Straße in beide Richtungen frei.