Osnabrück/Bissendorf. Die Polizei Osnabrück hat einem Paar das Handwerk gelegt, das für mehrere Taschendiebstähle verantwortlich sein soll. Mit erbeuteten EC-Karten sollen die Osnabrückerin und der Bissendorfer auf Shoppingtour gegangen sein. Mindestens acht Taten werden ihnen zur Last gelegt.

Bei dem mutmaßlichen Täterpaar handelt es sich um eine 44-jährige Frau aus Osnabrück und einen 55-jährigen Mann aus Bissendorf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach zwei Handtaschendiebstählen kamen die Ermittler den Verdächtigen auf die Spur.

Bereits Anfang März soll die 44-Jährige an der Bushaltestelle "Gretescher Turm" (Mindener Straße) einer älteren Dame die Handtasche gestohlen haben, die die Rentnerin auf ihrem Rollator abgelegt hatte. Später versuchten die beiden Beschuldigten, mit der erbeuteten EC-Karte Geld an einem Automaten abzuheben. Im August soll das Paar die Geldbörse einer 72-Jährigen entwendet und mit einer geklauten EC-Karte Einkäufe in einem Möbelhaus getätigt haben.

Polizei durchsucht Wohnungen

Mitte Oktober durchsuchten Ermittler der Polizeistationen Bissendorf, Schinkel und Voxtrup zeitgleich in Osnabrück und Bissendorf die Wohnungen der Tatverdächtigen. Dabei konnten die Beamten Waren aus dem Einrichtungshaus, sowie umfangreiche Beweismittel sicherstellen.

Die beiden Beschuldigten äußerten sich nicht zu den Tatvorwürfen und seien nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen worden, teilte die Polizei mit. Bislang konnten die Beamten acht Taten aufklären, hieß es. Die Ermittlungen der Polizeistation Voxtrup und des Betrugskommissariates in Osnabrück dauern an.