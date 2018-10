Osnabrück. Das österreichische Elektropop-Duo Leyya überraschte in der Kleinen Freiheit mit Verstärkung und frischen Songs.

Zu einem so coolen wie heißen musikalischen „Sauna“-Abend lud das Elektropop-Duo Leyya zum Herbsteinbruch in die Kleine Freiheit. Denn „Sauna“ heißt ihr aktuelles, zweites Album. Auf nackte Elektronika beschränkte sich der Auftritt des nächsten großen Dings aus Österreich indes nicht. Mit zusätzlichem Keyboarder und Bassisten sowie einem leibhaftigen Schlagzeuger geriet der Sound überraschend verdichtet und verrockt. Dazu passte die nicht eben unterkühlte Performance – wehende Haare inklusive. Im Vergleich zum Material, mit dem Leyya vor zwei Jahren beim Popsalon auftraten, wirken die neuen Songs wesentlich fröhlicher in der Grundstimmung, poppiger und melodiöser in ihrer Struktur – und auch tanzbarer.

Treibende Pop-Perlen

Vom süßlichen „Candy“ über ein akzentuiertes „Oh Wow“ und das kraftvolle „Heat“ bis hin zum gezügelt wilden „Zoo“: Stillstehen konnten angesichts all dieser treibenden Pop-Perlen auch die Zuhörer nicht. Und spätestens die aktuelle Single „Wannabe“ fegte jegliche Depression von der Tanzfläche. Aber auch die Dynamik von älteren Songs wie dem mitreißenden kleinen Hit „Superego“ oder der dritten und letzten Zugabe „Butter“ gewann durch die Live-Verstärkung noch einmal deutlich an Kraft und Intensität – ohne dabei die bezaubernde, sphärisch sanfte Stimme von Sophie Lindinger unterzubuttern.