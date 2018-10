Osnabrück. Was geschieht mit der Käthe-Kollwitz-Schule? Gibt es eine Aussicht auf Tempo 30 für die Ameldungstraße? Mit diesen Fragen beschäftigte sich das Bürgerforum für die Stadtteile Fledder und Schölerberg.

Die Käthe-Kollwitz-Schule wurde schon beinahe für überflüssig gehalten. Jedenfalls arbeitete die Verwaltung bereits an der Möglichkeit, auf dem Gelände an der Hanns-Braun-Straße ein kleines Wohngebiet zu planen.

Oberschule oder Integrierte Gesamtschule?

Christian Glaab vom SC Schölerberg wollte nun genau wissen, was dort geschehen soll. Stadtrat Wolfgang Beckermann stellte fest, dass Osnabrücker „eine wachsende Stadt“ ist und die Geburtenzahlen steigen. Daher gebe es mehr Bedarf an Schulen. Daher ruhten die Pläne für eine Wohnbebauung auf dem Gelände der Käthe-Kollwitz-Schule. Stattdessen werde es nun um die Frage gehen, ob dort eine Oberschule oder eine Integrierte Gesamtschule entstehen soll.

Ausweichquartier für andere Schulen

Vorläufig dient die Käthe-Kollwitz-Schule als Ausweichquartier für das Abendgymnasium Sophie Scholl und für die Berufsbildenden Schulen am Schölerberg. Und im kommenden Jahr zieht die Bernhard-Overberg-Grundschule für längere Zeit ein.

Die Grundschüler und der Straßenverkehr

Glaab fragte außerdem, wie es mit einer Querungshilfe für die Ameldungstraße in Höhe der Hanns-Braun-Straße aussieht. Für einen Zebrastreifen sind dort nach einer Zählung der Verwaltung nicht genügend Fußgänger unterwegs. Tim Lorchheim vom Fachbereich Städtebau berichtete, dass derzeit geprüft wird, hier und da die Fahrbahn verengt werden kann. Einige Anwohner finden, dass die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf der Ameldungstraße wieder auf Tempo 30 gesenkt werden müsste. Petra Knabenschuh forderte die Verwaltung auf, daran zu denken, bevor die Overberg-Grundschüler im kommenden Jahr die Käthe-Kollwitz-Schule besuchen. Lutz Vorreyer machte die Verwaltung darauf aufmerksam, dass mit den vielen Grundschülern im kommenden Jahr sicher auch die Menge an Straßenüberquerungen erreicht werde, die für Zebrastreifen gefordert werden – also mehr als 50 bis 100 pro Stunde. Ein Anwohner meinte, bereits jetzt würden diese Zahlen erreicht – nämlich an Nachmittagen vor und nach den Sportangeboten.

Parkdruck am Riedenbach

Sind es Berufsschüler, die ihre Autos am Riedenbach abstellen? Das jedenfalls beobachten Anwohner. Alfred Schroedter berichtete, wegen der Enge entstünden gefährliche Situationen. Auch Anwohner anderer Straße klagten über hohen Parkdruck.

Mountainbikes auf dem empfindlichen Waldboden

Einen besonderen Druck scheinen Mountainbike-Fahrer abseits im Wald am Schölerberg auszuüben – und zwar abseits der Wege. Monika Budke vom Runden Tisch Schölerberg sprach von einem Schaden für den Wald – und Frank Bludau vom städtischen Fachbereich „Umwelt und Klimaschutz“ stimmte ihr zu: „Das ist ein Problem.“ Es handele sich um einen empfindlichen Bereich: Direkt unter dem Waldboden befinde sich Kalk. Eine Anwohnerin meinte: „Die Mountainbiker glauben, dass sie die Wege verlassen und über den Berg fahren dürfen.“ Anwohner wünschen sich mehr Aufklärung für die sportlichen Fahrer.