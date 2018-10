Osnabrück. Die A1 ist ab Donnerstagabend um 21 Uhr zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Nord und Osnabrück-Hafen in Richtung Dortmund vollgesperrt.

Wie ein Sprecher des Autobahnkommissariats Osnabrücks mitteilte, wird in dem gesperrten Bereich der Autobahn die Fahrbahndecke saniert. Die Sperrung betrifft nur die Spuren in Richtung Dortmund. In Richtung Bremen ist die Strecke dagegen frei. Nach den nächtlichen Arbeiten wird die Sperrung am Freitagmorgen gegen 5 Uhr aufgehoben.