Osnabrück. Für das neue Busliniennetz zeichnet sich eine breite Mehrheit im Rat ab. Fast alle Fraktionen haben sich auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt, um den öffentlichen Nahverkehr voranzubringen. Zentrales Element ist eine Ringbuslinie, die auch an Samstagen bedient werden soll.

2,5 Millionen Euro pro Jahr kalkulieren die Stadtwerke für das verbesserte Angebot, das zum Beginn der Herbstferien am 7. Oktober 2019 in Kraft treten soll. Dieser Mehraufwand soll der Stadt Osnabrück in Rechnung gestellt werden, falls der Rat sich für das Gesamtpaket entscheidet. Nach den Diskussionen der vergangenen Monate wurde mit Spannung erwartet, wie sich die Parteien am Donnerstag im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt (StUA) positionieren würden. Doch schon vor der Sitzung stellte sich heraus, dass sich die Ratsfraktionen von CDU, SPD und Grüne auf einen gemeinsamen Antrag geeinigt hatten. Die FDP schloss sich an, nachdem man vereinbart hatte, für die Siedlung in Hörne nach einer neuen Lösung zu suchen; und auch Pirat Nils Ellmers stimmte für die gemeinsame Vorlage.

Der Antrag zum neuen Busliniennetz unterscheidet kostenneutrale Änderungen und „weitere zusätzliche Verbesserungen“. Einig sind sich die Parteien, dass die Mehraufwendungen für das neue Busnetz im Jahr 2019 nicht durch eine Preisanhebung für das Einzelticket finanziert werden dürfen. Eine eventuelle Finanzierungslücke müsse aus den Mehreinnahmen kompensiert werden. Die Stadtwerke rechnen mit mehr Fahrgästen und erwarten , dass ihnen das bessere Angebot 600.000 Euro zusätzliche Fahrgelder in die Kassen spülen wird.

CDU-Ratsherr Christoph Bertels nannte das Konzept einen „großen Wurf für die gesamte Bevölkerung“. Damit werde der öffentliche Nahverkehr in Osnabrück entscheidend vorangebracht. Für die SPD vermerkte Ratsherr Heiko Panzer, die starke Bürgerbeteiligung habe viele gute Ideen hervorgebracht, die zum Teil in einer zweiten Ausbaustufe realisiert werden könnten. „Hoch erfreut“ über die interfraktionelle Einigkeit äußerte sich der Grüne Michael Kopatz, der sich zugleich für wirksame Schritte zur Busbeschleunigung aussprach.

Der gemeinsame Antrag wurde einstimmig verabschiedet. Am 30. Oktober entscheidet der Rat – auch über die Anbindung der Siedlung Hörne.