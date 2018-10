Osnabrück. Mit „Climax“, dem neuesten Schocker von Gaspar Noé, endet am Samstag um 22.30 Uhr die Sektion „FilmFest Extrem“ in der Filmpassage.

Eine professionelle Hip-Hop-Tanztruppe (u.a. Sofia Boutella) trifft sich zu einer Party in einem abgelegenen Schulgebäude. Nachdem die neueste Choreografie noch einmal erfolgreich durchgeprobt wurde, ist das Buffet mit der leckeren Sangria Bowle eröffnet. Schon bald merken die Gäste, dass da nicht nur Alkohol drin ist.

„Climax“, der neueste Schocker des argentinischen Regisseurs Gaspar Noé ("Enter the Void"), ist ein hypnotisierender Alptraum aus Sex und Gewalt, der sich langsam, aber unaufhaltsam in die Köpfe der Zuschauer frisst. Maßgeblichen Anteil am Gelingen dieses herausragend choreografierten Meisterwerks hat Kameramann Benoît Debie, der mit großer handwerklicher Kunst die Zuschauer mitten ins verstörende Geschehen zieht. Nichts für sensible Gemüter!

Climax. F 2017. R.: Gaspar Noé. D.: Sofia Boutella, Kiddy Smile. Laufzeit: 96 Minuten. Filmpassage, Sa., 22.30 Uhr.