Was macht der Thermomix auf der Osnabrücker Esoterikmesse? CC-Editor öffnen

Ullas Kochstudio mit dem Thermomix: zur Mittagspause auf der Osnabrücker Esoterikmesse Osna-Vital. Archivfoto: dpa/Rolf Vennenbernd

Osnabrück. Inmitten von Aura-Technikern, Herzenswärmern und anderen selbst ernannten Gesundmachern wird der Thermomix bei der Osnabrücker Esoterikmesse am Sonntag seinen großen Auftritt haben. Was um alles in der Welt tut die Küchenmaschine da?