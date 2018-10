Osnabrück. Nicht nur wegen des Konfettiregens ist der Hamburger Deutschpop-Formation Tonbandgerät ihr letzter Auftritt im Rosenhof vor drei Jahren so positiv in Erinnerung geblieben, dass sie diesmal ihre Tour dort starteten.

Dabei war der Auftritt des Quintetts um die beiden auf der Bühne stoisch an ihren Saiteninstrumenten verharrenden Schwestern Isa und Sophia Poppensieker textlich-inhaltlich durch wehmütige Erinnerungsarbeit geprägt, versprach musikalisch aber durchaus Aufbruch und Verankerung. Denn mit ihrem luftig-leichten Pop-Sound haben Tonbandgerät sich in einer Nische nicht nur gemäß dem aktuellen Albumtitel „zwischen all dem Lärm“ eingerichtet, sondern auch jenseits des gegenwärtigen deutschsprachigen Pop-Mainstreams, aus dessen austauschbaren Standard-Klang- und Satzbaukästen sie sich wohltuend selten bedienen.

Erinnerungen in Songform

Das galt auch für die beiden Berliner Klan-Brüder, die im Vorprogramm mit geschmeidigen Funkpop-Grooves ganz im Sinne des Publikums dafür plädierten, „heute Abend Liebende“ zu sein. Denn geliebt fühlen durften sich Tonbandgerät von ihren Fans, die eifrig mitsangen und sich in jenes Boot mitnehmen ließen, das überwiegend in Richtung gemeinsamer Jugend- und Kindheitserinnerungen schipperte - etwa bei „Mariokart“, zu dem ein Lichtermeer aufflackerte, oder der Song gewordenen, treibenden Erinnerung an den ersten Kuss, das erste Bier und eine Zeit, in der man „nirgendwohin“ musste.

Den Blick in die Vergangenheit richtete auch die Hommage an „Deine Kleine Schwester“, die aber auch älter, „irgendwo angekommen“ und „ziemlich groß“ geworden ist. Das sind Tonbandgerät im Sinne von übermäßigem kommerziellem Erfolg zwar bis heute nicht, dafür spielen sie aber in ihrer eigenen Spur, die „immer weiter“ geht und mitunter auch in die Gegenwart führt - etwa in Form des Non-Album-Tracks „Lange her“, einem poppigen musikalischen Ausrufezeichen „gegen Fremdenhass und für die Liebe“, wie Sänger Ole Specht betonte. Oder auch mit dem hymnischen „Hirngespenster“ und „Mein Herz ist ein Tourist“, wo Bindungsschwierigkeiten in Zeiten von Dating-Portalen verhandelt werden.



Eigene Stärken ausgespielt

Dem Älterwerden trotzten Tonbandgerät mit „Auf Drei“, das den Rosenhof in eine riesige Hüpfburg für Twenty- und Thirty-Somethings verwandelte – inklusive Konfettikanone für den letzten Refrain. Danach kamen sie im doppelten Sinne runter, nämlich ins Publikum, um akustisch und von den Fans umzingelt „Ich komm jetzt heim“ anzustimmen. Auch auf der Bühne wurde sodann eine intime Wohnzimmeratmosphäre erzeugt, indem man sich auf deren Rand setzte, um „Superman“ zu spielen und mit Klan-Unterstützung Münchener Freiheits „Ohne Dich“ zu covern.

Als große Hamburger Freiheit spielten Tonbandgerät schließlich in eigener Stärke das sehr schön in sich ruhende „Der Letzte der Nacht“, das euphorische „Alles geht“ und das verdächtig Bilderbuch-artige „Blau“. Am Ende wurde das verzückte Publikum noch einmal „sekundenstill“ darauf eingeschworen, „niemals erwachsen“ zu werden – passend endend mit Alphavilles „Forever Young“. Für die Zugaben spulten Tonbandgerät noch einmal „alles zurück“ bis zu „Record Nie Pause“ – und blieben sich treu, auch wenn es „irgendwie anders“ war.