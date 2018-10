Osnabrück. Am Samstag haben der Fahrer eines Audi und sein Mitfahrer auf das Auto eines 33-Jährigen eingeschlagen. Die beiden Männer hatten sich zuvor im Kreisverkehr offenbar benachteiligt gefühlt.

Zwischen 14 und 14.40 Uhr war der 33-Jährige mit seinem BMW auf der Belmer Straße unterwegs. Am Kreisverkehr Am Tie/Nordstraße fuhr er vor einem schwarz-weißen Audi A1 in den Kreisel. Daraufhin betätigte der Fahrer des Audi mehrfach die Hupe und fuhr sehr dicht auf den BMW auf, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Um einer Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen, bog der 33-Jährige in eine Querstraße ab. Der Fahrer des Kleinwagens folgte ihm und blieb neben dem BMW stehen.

Zunächst kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Danach rannten die beiden Audi-Insassen auf den BMW zu und schlugen gegen das Auto. Der 33-Jährige fuhr davon und meldete das Geschehen bei der Polizei.

Die beiden Unbekannten beschrieb er wie folgt: Mitte bis Ende 20 Jahre alt, ungefähr 1,80 und 1,90 Meter groß, beide mit Bart und kurzen schwarzen Haare. Die Polizei bitte Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.