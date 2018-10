Osnabrück. "Brennt das Rathaus?", wird sich manch ein Passant am Donnerstagvormittag gefragt haben, als er zwei Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Osnabrück auf dem Platz vor der Stadtwaage erblickte. Für die Kameraden war es in der Tat ein ungewöhnlicher Einsatz.

Ein Mitglied der Berufsfeuerwehr hatte geheiratet und wurde von seinen Kollegen entsprechend gefeiert: Mit der Drehleiter fuhr das Hochzeitspaar in die Höhe, kurz erklang auch das Martinshorn. Oberbürgermeister Wolfgang Griesert verfolgte das Spektakel ebenfalls und schoss mit seinem Handy Fotos, die er auf Facebook teilte.

Wer sich nun fragen mag, ob die Feuerwehr überhaupt mit zwei so großen Fahrzeugen vorfahren darf, dem sei gesagt: Nach Auskunft der Stadt ist lediglich das Werfen von Reis nach Trauungen untersagt. Musik und Gesang oder das Vorfahren mit einem Oldtimer seien unproblematisch, und in der Regel spreche das Paar ja auch vor der Trauung mit dem Standesamt ab, was geplant sei. Generell glaube die Stadt an den gesunden Menschenverstand und daran, dass Hochzeitsgäste auf keine allzu dummen Ideen beim Empfang des Brautpaares kommen.