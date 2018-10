Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück und im Emsland statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 19. bis 21. Oktober 2018.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück und im Emsland sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück: Flohmarkttermine am 19. und 20. Oktober 2018

Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Freitag, 19. Oktober 2018:

Familienflohmarkt im GZ Ziegenbrink: Von 14 bis 18 Uhr können große und kleine Leute beim Familienflohmarkt im Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink stöbern.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 20. Oktober 2018:

Flohmarkt an der Halle Gartlage:

Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag auf dem Trödelmarkt an der Halle Gartlage von 8 bis 16 Uhr nach Schnäppchen gesucht werden. Kinderflohmarkt in der Kita „Altes Wasserwerk“: Ein Flohmarkt „Rund ums Kind“ findet von 14 bis 17 Uhr in der Integrativen Kindertagesstätte „Altes Wasserwerk“, Mindener Straße 66, statt.

Flohmarkt im Osnabrücker Land: Termine am 20. und 21. Oktober 2018

Hier können Sie an diesem Wochenende im Osnabrücker Land feilschen und handeln.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Samstag, 20. Oktober 2018:

Basar „Rund ums Kind" in Wallenhorst:

Börse „Rund ums Kind" in Rieste: In der Johannesschule können Groß und Klein von 9.30 bis 12 Uhr alles „rund ums Kind" kaufen und verkaufen.

Kinderflohmarkt in Georgsmarienhütte: Beim Flohmarkt in der Grundschule Harderberg werden von 10 bis 12 Uhr Kinderbekleidung, Bücher und Spielzeug verkauft.

Ockermarkt in Hilter: Das Volksfest in der Ortsmitte von Hilter bietet ab 11 Uhr ein abwechslungsreiches Programm. Neben Live-Musik und Autoscooter können Besucher auch auf einem Flohmarkt nach alten Schätzchen suchen.

Bücherflohmarkt in Melle: Einen großen Bücherflohmarkt veranstaltet der Förder- und Freundeskreis der Stadtbibliothek Melle von 11 bis 17 Uhr auf der alten Diele bei Finke-Gröne in Melle-Buer neben den Burton-Werken.

Einen großen Bücherflohmarkt veranstaltet der Förder- und Freundeskreis der Stadtbibliothek Melle von 11 bis 17 Uhr auf der alten Diele bei Finke-Gröne in Melle-Buer neben den Burton-Werken. Flohmarkt in Dissen: Der Förderverein des evangelischen Regenbogenkindergartens in Dissen lädt von 14 bis 16 Uhr zum Flohmarkt ein.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Sonntag, 21. Oktober 2018:

Bücherflohmarkt in Melle:

Ockermarkt in Hilter: Nach der Fahrt in der Oldie-Raupe können Besucher des Ockermarktes in der Ortsmitte von Hilter ab 11 Uhr auf dem Flohmarkt nach Schnäppchen suchen.

Nach der Fahrt in der Oldie-Raupe können Besucher des Ockermarktes in der Ortsmitte von Hilter ab 11 Uhr auf dem Flohmarkt nach Schnäppchen suchen. Frauenflohmarkt in Glandorf: Beim Flohmarkt von Frau zu Frau, in der Aula der Ludwig-Windthorst-Schule werden von 14 bis 17 Uhr Bekleidung, Accessoires und Deko angeboten.

Flohmarkt im Emsland: Termin am 21. Oktober 2018

Auch im Emsland können Schnäppchenjäger an diesem Wochenende in alten Sachen stöbern.

Flohmarkt im Emsland am Sonntag, 21. Oktober 2018

Kinderkleiderbörse in Twist: Im Haus St. Georg am Marktplatz können Eltern bei der anonymen Kinderkleiderbörse von 11 bis 13 Uhr Herbst- und Winterkleidung für Kinder erwerben.

Hier fehlen noch Flohmarkttipps? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge in die Kommentare!