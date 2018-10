Osnabrück. Ein Drittel der erforderlichen Unterschriften hat das Osnabrücker Bündnis für bezahlbaren Wohnraum bereits gesammelt: Die Initiative will mit einem Bürgerbegehren die Gründung einer kommunalen Wohnungsgesellschaft erzwingen.

Am Mittwoch überreichte die Initiative die ersten 3700 Unterschriften bei der Stadt ein, teilte das Bündnis mit – vier Wochen, nachdem das Bürgerbegehren am 13. September offiziell gestartet ist. Binnen sechs Monaten, also bis zum 13. März 2019, müssen 9830 wahlberechtigte Osnabrücker unterschrieben haben, dann kommt es zu einem Bürgerentscheid, der parallel zur Europawahl am 26. Mai stattfinden könnte. Das Wahlamt prüfe jetzt die Wahlberechtigung der ersten Unterzeichner, teilte das Bündnis mit.

In vielen sozialen Einrichtungen in Osnabrück liegen die Unterschriftenlisten aus; die Aktiven des Bündnisses haben außerdem bei öffentlichen Veranstaltungen gesammelt, etwa beim Fest der Kulturen und zuletzt vor dem Herbstflohmarkt am Moskaubad. Geplant seien weitere Sammelaktionen, etwa beim Festival "#wir machen was" am Sonntag in der Osnabrück-Halle, beim Steckenpferdreiten kommende Woche und an mehreren Infoständen in den Stadtteilen Ende November.

Das Bürgerbegehren stellt die Frage: „Soll die Stadt Osnabrück eine kommunale Wohnungsgesellschaft gründen?“ "Die bisherige Resonanz auf das Bürgerbegehren ist sehr ermutigend", sagt Stefan Wilker für das Bündnis. "Neben Klagen über steigende Mieten und Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche hören wir immer wieder, dass die Menschen die Öffentliche Hand in der Verantwortung sehen, für erschwingliche Wohnungen zu sorgen", so Wilker.