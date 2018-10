Osnabrück. Im Vortragssaal des Felix-Nussbaum-Hauses rückten Wissenschaftler die Bedeutung der Grünen Finger in den Fokus.

Ob Grüngürtel, grüne Strahlen oder Grüne Finger, für das Stadtklima sind unbebaute, naturbelassene Flächen wichtig, durch die nicht nur die „Belüftung“ urbanen Raums gewährleistet wird. Seit wann diese Grüngürtel in den Fokus von Politik und Verwaltung deutscher Großstädte gerückt sind und welchen vielfachen Wert sie haben, wurde anlässlich des vierten Baukulturgesprächs im Vortragssaal des Felix-Nussbaum-Hauses dargestellt.

Zunächst informierte Hubertus von Dressler, Professor für Landschaftsplanung, über die Geschichte der „Freiraumsysteme“, die schon früh in Mailand, Frankfurt am Main und auch in Köln die Innenstädte prägten. In Osnabrück forderte, so von Dressler, bereits 1926 Stadtbaurat Lehmann in einem Generalbebauungsplan, dass naturgegebene Grüngebiete mit innerstädtischen Freiflächen zu verbinden seien. Mit Bildmaterial veranschaulichte er, wie viel von den damals ausgewiesenen Grünen Fingern bis heute übrig geblieben und wie enorm wichtig diese gerade in Zeiten des Klimawandels sind.



Dass solche Grünflächen auch für die Naherholung, für Bildung und Geschichtsbewusstsein unentbehrlich sind, erläuterte Dirk Manzke, Professor für Städtebau und Freiraumplanung an der Hochschule Osnabrück. Er plädierte für Erhaltung, Ausbau und kulturelle Nutzung der Gebiete.

Eine anschließende Diskussion zeugte von dem lebhaften Interesse der Zuhörer in dem voll besetzten Vortragsraum an dem Thema, gerade auch in Bezug auf die Stadt Osnabrück.