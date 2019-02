Osnabrück. Das Schlossgarten Open Air findet am Freitag und Samstag, 16. und 17. August 2019 statt. Die Acts stehen bereits fest. Hier gibt es Infos zu den Acts an beiden Veranstaltunstagen und zu den Tickets.

Schlossgarten Open Air 2019: Die Acts am Freitag

Michael Patrick Kelly und Max Giesinger treten im nächsten Jahr am Familientag des beliebten Festivals im Schlossgarten auf, und zwar am Freitag, 16. August 2018. Im Juli des vergangenen Jahres wurde es in einem großen Veranstaltungszelt mucksmäuschenstill. „Ich möchte eine Friedensminute einlegen. Macht ihr mit?“ hatte Michael Patrick Kelly seine Fans in der ausverkauften Location gefragt und dafür brandenden Applaus geerntet. Ob der Friedensaktivist im nächsten Jahr ähnliche Aktionen mit dem Osnabrücker Publikum plant, ist noch nicht bekannt. Fest steht allerdings, dass er kommt und wo er auftritt: im Osnabrücker Schlossgarten.





„Der Familientag des Schlossgarten Open Air findet 2019 an einem Freitag statt und wir haben bereits zwei Künstler gebucht“, sagt Christoph Hengholt von der Firma Goldrush, die das Sommerfestival im Park hinter dem Osnabrücker Schloss etabliert hat. Michael Patrick Kelly und Max Giesinger werden als Doppelheadliner die Bühne betreten, um Jung und Alt zu begeistern. Denn beide haben bewiesen, dass sie genau die richtigen Sänger für den Familientag sind, an dem es keine Generationsschranken gibt.

Giesinger begeisterte im vergangenen Jahr im Rosenhof überwiegend junge, weibliche Zuschauer, aber es waren auch viele Ältere dort, die seine Popsongs lieben. In Georgsmarienhütte standen derweil junge Frauen und älteren Damen neben Männern mit kleinen Kindern auf den Schultern und tanzten zu der Mischung aus Rock, Pop und Folk, die er Ex-Frontmann der Kelly Family mit seiner Band äußerst versiert vortrug.

2016 war Max Giesinger schon einmal im Schlossgarten aufgetreten, damals vor Mark Forster. „Hallo Osnabrück, ich bin der Max“, hatte sich der geradezu bescheiden gebende Giesinger vorgestellt und schon nach wenigen Minuten hatte er sein Publikum komplett in der Hand. Zusammen mit einem riesigen Zuschauerchor sang er seinen Hit „80 Millionen“.

Gar nicht genug bekommen können die Fans von Michael Patrick Kelly (MPK). Nachdem er im vergangenen Jahr sein Album „iD“ herausgebracht hatte, brach eine Art Kelly-Manie aus. Das Album erreichte Platin-Status und sein Management musste immer mehr Konzert anberaumen, um die Nachfrage der Fans befriedigen zu können.

Schlossgarten Open Air 2019: Acts am Samstag

Für den zweiten Veranstaltunstag am Sasmtag, 17. August 2019, haben sich der Rapper Samy Deluxe sowie der Sänger Jan Delay mit seiner Disko No. 1 angekündigt. Samy Deluxe war vor zwei Jahren bereits schon einmal zu Gast, an einem Abend mit den Beginnern.

Schlossgarten Open Air 2019: Die Tickets und VIP-Tickets

Wer sich Tickets für das Schlossgarten Open Air sichern möchte, kann dies bereits jetzt tun. Die Tickets sind online erhältlich. Das Ticket für Freitag kostet 57 Euro. Hier geht es zu den Tickets am Freitag. Das Ticket für Samstag ist für 51,50 Eur erhältlich. Hier geht es zu den Tickets am Samstag.

Die Konzerte beginnen um 18 Uhr. Der Einlass ist ab 16 Uhr. VIP-Tickets für 119 Euro sind exklusiv in den Geschäftsstellen der NOZ erhältlich. Ein VIP-Ticket beinhaltet Freigetränke in Form von Bier, Wein, Sekt, Cocktails und antialkoholischen Getränken, sowie einer großen Essensauswahl in Form von BBQ. Beides wird auf der Schlossterrasse zu finden sein.

Für VIP Gäste gibt es einen gesonderten Einlass über den Schlossinnenhof, sowie einen extra Bereich in Bühnennähe der nur mit VIP-Ticket zugänglich ist.