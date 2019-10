Osnabrück. Fans der Livemusik können sich 2020 wieder auf das Schlossgarten Open Air in Osnabrück freuen. Hier gibt es Infos zum Termin, den Acts und den Tickets.

Das Schlossgarten Open Air 2019 war mit insgesamt rund 20.500 Gästen besser besucht als im Vorjahr. Besucher konnten sich über Lotte, Max Giesinger und Michael Patrick Kelly sowie über Christian Steiffen, Samy Deluxe und Jan Delay freuen.

Schlossgarten Open Air 2020: Der Termin

Das Schlossgarten Open Air findet wieder an zwei Tagen statt:

Freitag, 28. August 2020

Samstag, 29. August 2020

Schlossgarten Open Air 2020: Acts

Der Veranstalter hat bisher für den Samstag, 29. August 2020, die Acts bekanntgegeben:

Clueso

Bosse

Die Acts für den Freitag werden vom Veranstalter noch bekannt gegeben und in diesem Text aktualisiert.

Anzeige Anzeige

Schlossgarten Open Air 2020: Tickets

Tickets für den Festival-Samstag, 29. August 2019, sind ab Mittwoch, 23. Oktober 2019, um 9 Uhr, exklusiv in den Geschäftsstellen der Neuen Osnabrücker Zeitung in Osnabrück, Georgsmarienhütte, Bramsche und Melle erhältlich. Wer bis Freitag zuschlägt, erhält die Tickets dank Frühbucherrabatt zum Preis von 54 Euro. Ab Samstag, den 26. Oktober 2019, 9 Uhr sind die Eintrittskarten auch online buchbar und in anderen Vorverkaufsstellen erhältlich und kosten dann 56,20 Euro. Hier geht es zu den Tickets.

Schlossgarten Open Air 2020: VIP-Tickets

VIP-Tickets für 120 Euro sind exklusiv in den Geschäftsstellen der NOZ in Osnabrück, Georgsmarienhütte, Bramsche und Melle erhältlich. Ein VIP-Ticket beinhaltet Freigetränke und eine Essensauswahl.

Für VIP Gäste gibt es einen gesonderten Einlass über den Schlossinnenhof, sowie einen extra Bereich in Bühnennähe der nur mit VIP-Ticket zugänglich ist.

Kinder unter 6 Jahren können kostenlos mitgenommen werden, wenn ein Erziehungsberechtigter das Kind bis zum 1. August 2020 über info@deinticket.de angemeldet hat!