jcf/fteb Osnabrück. Wie kann eine gesunde Ernährung die Abwehrkräfte stärken? Eine Ernährungsexpertin der Hochschule Osnabrück erklärt, was zu einem idealen Frühstück gehört und warum sie nichts davon hält, Vitamintabletten zu schlucken. Ein Osnabrücker Schlafforscher erläutert hingegen, inwiefern spezielle Pillen ein Schlafdefizit durchaus kompensieren können.

Osnabrück Ein intaktes Immunsystem trägt dazu bei, dass der Mensch nicht krank wird. Besonders die Ernährung kann eine positive Wirkung auf die Abwehrkräfte des Körpers haben. Dr. Urte Schleyerbach, die im Studiengang Ökotrophologie an der Hochschule Osnabrück Ernährungswissenschaften lehrt, erklärt, welche Lebensmittel unser Immunsystem im Herbst schützen.

Was gehört zu einer gesunden Ernährung?

Die Ernährungsexpertin rät zu ausreichend Eiweiß, das etwa in Milch, Hülsenfrüchten, Ei, Fisch oder Fleisch steckt. Zudem sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren wichtig, die etwa in fettem Fisch wie Lachs, Hering und Makrele vorkommen. „Diese bilden entzündungshemmende Substanzen in unserem Körper und sind daher sehr zu empfehlen“, erläutert Schleyerbach.

Wie wichtig ist Vitamin C?

Vitamin C stärkt unsere Abwehrkräfte vor allem in der Kombination mit Zink. „Vitamin C steckt zum Beispiel in Sanddornbeeren, Paprika, Zitrusfrüchten und Kiwi oder etwa Brokkoli und Rosenkohl. Zink ist in Rindfleisch, Leber, Haferflocken und Käse enthalten“, weiß die Ökotrophologin. Schon eine halbe rote Paprika und ein Glas Orangensaft decke den täglichen Bedarf an Vitamin C. Das Vitamin ist deshalb so wichtig, „weil es unseren Körper vor sogenannten freien Radikalen schützt, die das Risiko für zahlreiche Erkrankungen erhöhen“.

Kann man Vitamin C und Zink nicht auch genauso über Tabletten zuführen?

Anzeige Anzeige

Nahrungsergänzungsmittel in Form von Pulver oder Tabletten sollten laut Schleyerbach generell nur eingenommen werden, wenn man einen diagnostizierten Mangel hat oder wie ältere Menschen oder Patienten mit chronischen Erkrankungen zu einer Risikogruppe gehört. „Es sollte nicht prophylaktisch eingenommen werden“, warnt die Ernährungswissenschaftlerin. „Wenn man es über isolierte Produkte einnimmt, die teilweise über mehr als die doppelte Tagesdosis verfügen, dann ist das nicht sinnvoll.“ Bei wasserlöslichen Produkten wie Vitamin C sei es zwar kein großes Problem, weil man das ausscheide, was zu viel eingenommen wurde, doch wenn Vitamin D oder Vitamin E künstlich zugeführt werden, könne es zu Überdosierungen kommen, weil diese Vitamine im Körper gespeichert würden. „Viel hilft viel“ sei bei Nahrungsergänzungsmitteln problematisch.

Welche Vitamine sind neben Vitamin C wichtig?

Vitamin D. Das ist etwa in Champignons und fetten Fischen enthalten. „Es hilft aber auch, einfach an die Sonne zu gehen, denn das Vitamin wird durch die UVB-Strahlung der Sonne in der Haut gebildet“, rät die Wissenschaftlerin.

Welche Stoffe helfen dem Körper noch, um die Abwehrkräfte zu stären?

Die sogenannten Polyphenole, also Pflanzenwirkstoffe, die etwa in Farbstoffen in Gemüse und Obst enthalten sind. Sie sind aber auch Bestandteil von Rotwein, Kaffee, Tee oder Kakao und stärken unser Immunsystem, weil sie laut Schleyerbach „entzündungshemmend wirken“.

Was taugt sogenanntes exotisches „Superfood“?

Als „Superfood“ werden oft exotische Zutaten wie Chia-Samen, Goji-Beeren, Spirulina oder Kokosöl bezeichnet. Doch wie ist es wirklich sinnvoll, diese oft sehr teuren Früchte, Samen und Pulver zu kaufen? „Das Superfood, in dem von A bis Z alles enthalten ist, ist ein Mythos“, ist sich Schleyerbach sicher. Es gebe hierzulande genügend Alternativen, die ebenfalls über Ballaststoffe, Kalium oder Omega-3-Fettsäuren verfügen. „Dazu zählen etwa Bananen, Johannisbeeren, Pilze, Brokkoli oder Blumenkohl.“

Warum ist mediterrane Kost besser als unsere deutsche Küche?

Ich empfehle . Dazu zählen viel Gemüse, Obst, Olivenöl und nicht Fleisch, sondern Fisch als tierisches Fett. Dazu gehört aber auch ein Glas Rotwein mit den genannten wichtigen Polyphenolen.

Was ist ein ideales Frühstück?

Für eine gute Darmflora ist etwa ein Müsli aus Vollkornflocken, dazu ein Joghurt und viel buntes Obst zu empfehlen oder Vollkornbrot mit Gurke oder Paprika und Sauermilchprodukten wie Ayran oder Kefir.

Ist ein Smoothie eine gute Alternative zu Obst?

Wer kaufaul ist und keine Lust hat, in einen Apfel oder eine Möhre zu beißen, für den kann ein Smoothie eine gute Alternative sein.

Was ist der ernährungswissenschaftliche Geheimtipp?

Jede Mahlzeit sollte Ballaststoffe aus Getreide, Gemüse und Obst enthalten. Zudem ist buntes Gemüse und Obst die optimale Ernährung für unsere Darmflora. „Diese ist besonders wichtig, denn der Darm ist mit Abstand unsere größte Eintrittspforte für krankmachende Keime“, sagt Schleyerbach. Milchsäurebakterien, die etwa in Naturjoghurt, Ayran oder Kefir enthalten sind, unterstützt die Ansiedlung von guten Bakterien, bringt die Darmflora wieder ins Gleichgewicht und stärkt das Immunsystem.

Wie wichtig ist Tiefschlaf für das Immunsystem?

Laut Cornelius Bachmann, Facharzt für Neurologie und Leiter des Schlaflabors der Paracelsus Kliniken in Osnabrück, ist guter Schlaf wichtig für das Immunsystem. Der Tiefschlaf diene dazu, dass sich der Körper regeneriert. Körperfunktionen wie der Blutdruck oder die Herzfrequenz werden geringer, dadurch kann die Zellregeneration hoch gefahren werden. Studien haben erwiesen, dass Patienten, die schlecht schlafen, etwa stärker zu Erkältungen neigen.

Kann ein Nahrungsergänzungsmittel ein Schlafdefizit kompensieren?

In dem neuen Nahrungsergänzungsmittel mit dem Namen „Smart-sleep“, das kürzlich prominent in der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt wurde, soll eine Kombination aus Vitaminen, Mineralstoffen, Aminosäuren und Kreatin dabei helfen, auch mit weniger Schlaf ausgeruht in den Tag zu starten. Bachmann könnte sich vorstellen, dass ein solches Präparat helfe – besonders wegen des Kreatins. Kreatinphosphat werde genutzt, um im Körper Adenosintriphosphat (ATP) herzustellen. Dies sei wichtig für die Regeneration. „Das ist sozusagen die Währung im Energiestoffwechsel“, so Bachmann. Bei Tierversuchen wurde festgestellt, dass die Zuführung von Kreatin die Schlafdauer senkt und die Regeneration fördere. Bachmann ist sich jedoch unsicher, ob dies auch beim Menschen wirkt. Die Tierstudien legen also nahe, dass Präparate wie „Smartsleep“ helfen könnten. Produkttests sind da geteilter Meinung: Einige Tester haben das Gefühl, ausgeruhter aufzustehen, andere bemerken hingegen gar keinen Effekt.