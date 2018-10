Osnabrück. Radelnde Polizisten haben auf einer zweitägigen Tour 12.000 Euro an Spenden eingefahren. Das Geld bekommen zwei soziale Organisationen in Osnabrück.

Die Beamten gehören zur International Police Association (IPA), Verbindungsstelle Osnabrück. Die IPA ist ein politisch und gewerkschaftlich unabhängiger Zusammenschluss von Angehörigen des Polizeidienstes. Sie gilt nach eigener Darstellung als größte Berufsvereinigung der Welt mit annähernd 360.000 Mitgliedern in 68 Staaten.

Seit 30 Jahren mit dem Rad unterwegs

Seit drei Dekaden schon steuern die radsportbegeisterten IPA-Polizisten aus Osnabrück alljährlich Ziele in Niedersachsen an. Das Motto lautet "Dienen für andere", sagte Arnold Treusch von Buttlar vom Organisationsteam der IPA-Radler. In diesem Jahr ging es an zwei Tagen nach Ahaus-Alstätte nahe der holländischen Grenze und zurück nach Osnabrück. „Alles in allem hatten wir nachher 260 Kilometer auf dem Tacho“, teilte Tourenleiter Michael Brink mit.

Spenden von Firmen und Kollegen

Unterwegs haben die IPA-Polizisten bei manchen Spendern, meist Firmen, einen Stopp eingelegt. Zuwendungen kamen aber auch von Kollegen, die statt Geburtstagsgeschenken um Spendengelder baten, so Treusch von Buttlar. „Bewegt hat uns in diesem Jahr auch ein Kollege, der – schon krebskrank – noch als Sprecher der Tour dabei war und vor kurzem verstarb. Nach der Beerdigung kamen von dieser Seite noch 330 Euro.“

Insgesamt konnten die Polizisten mit ihrer diesjährigen Rennradtour so 12.330 Euro einfahren. 6000 Euro gehen an die örtliche Psychosoziale Krebsberatungsstelle, 6330 Euro an den Ambulanten Kinderhospizdienstes Osnabrück.

Regelmäßige Spender wichtig

Das Geld wird bei der Psychosozialen Krebsberatungsstelle wieder für ihr Kinder- und Jugendlichen Begleit-Angebot (Kijuba) einsetzen. Dabei kümmert man sich um krebsbetroffene junge Menschen und ihre Familien. Sonja Humpohl vom Ambulanten Kinderhospizdienst konnte noch keinen besonderen Verwendungszweck für das Spendengeld nennen.

Zusammen mit Klaus Havliza, dem Vorstandsvorsitzenden der Krebsberatungsstelle, dankte Humpohl für die hohe Geldspende. „Für diesen Betrag müssen wir lange hinter einem Stand stehen, um Geld einzuwerben.“ Havliza betonte, wie wichtig Spender seien, die verlässlich jedes Jahr einen Geldbetrag überbringen könnten.

Bereits seit 1988 engagiert sich die IPA Verbindungsstelle Osnabrück für Projekte der Kinderkrebshilfe. Seitdem konnte sie fast 460.000 Euro sammeln.