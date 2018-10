Detlef Wulfetange am Herrenteichswall. Der Buchhalter der Herrenteichslaischaft starb ist Alter von 82 Jahren. Archivfoto: Klaus Lindemann

Osanbrück. Osnabrück hat einen Menschen verloren, der für etwas steht, was immer mehr verloren zu gehen droht: Bürgersinn und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Detlef Wulfetange stand 37 Jahre an der Spitze der Herrenteichslaischaft. Am Sonntag starb er im Alter von 82 Jahren.