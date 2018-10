Osnabrück. Auszeit vom Engagement: In der Extrem-Sektion feiert das Osnabrücker Filmfest Genre-Kino von Gaspar Noé bis Nicole Kidman.

Seit ein paar Jahren erlaubt das Filmfest sich in der Extrem-Sparte eine Auszeit vom Engagement und gibt sich dem ästhetischen Rausch des Genre-Kinos hin. ("Amateurs": Wie gut ist der Eröffnungsfilm des Festivals?)

Gaspar Noés Horrortrip "Climax"

Kein Regisseur eignet sich dafür besser als Gaspar Noé. In „Climax“ (Samstag, 22.30 Uhr) träufelt der Provokateur einer Tanz-Compagnie LSD in die Bowle. All die Obsessionen und Entgrenzungsfantasien, die die Künstler am Anfang beim Casting-Interview beichten, brechen sich daraufhin im kollektiven Kontrollverlust Bahn. Vermutlich hat auch der Kameramann von dem Teufelszeug getrunken. Nach der furiosen Tanzsequenz des Anfangs dreht sich am Ende auch das Bild um die eigene Achse, als die Kamera sich durch eine Hölle aus Gewalt und Sexualität schraubt.



Folter-Film: „The White Chamber“

Das Gegenstück zu dieser Orgie ist die eisige Strenge von Paul Raschids „The White Chamber“ (Freitag, 23 Uhr); im Setting eines Bürgerkriegs-England konzentriert sich der Film auf die sadistischen Experimente in der Folterkammer, der er seinen Titel verdankt.



Industrial Noir: „The Looming Storm“

Dong Yues Noir-Thriller „The Looming Storm“ (Donnerstag, 22 Uhr) erzählt von Frauenmorden in einer chinesischen Industriestadt. Im Dauerregen mutiert eine gewaltige Produktionsanlage zur endzeitlichen Kulisse, in der die Menschen nur noch als Gewürm in einer Welt aus Schlamm erscheinen. Visueller Höhepunkt ist eine zu Fuß ausgetragene Verfolgungsjagd durch Eisen, Schmutz und Feuer.



Kidman und Fanning in „How to Talk to Girls at Parties“

Erheblich bunter ist John Cameron Mitchells „How to Talk to Girls at Parties“ (Freitag, 21 Uhr), dem Star-Film der Sektion: Im London der 70er treffen drei Jungs auf Punk-Girls (eine davon Elle Fanning), die sich als Aliens entpuppen. Nicole Kidman spielt in einer Nebenrolle die Club-Größe Queen Boadicea.



Alle Vorstellungen laufen in der Filmpassage.