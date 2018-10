Wegen einer besonders schweren Vergewaltigung ist am Mittwoch ein 18-Jähriger aus Bohmte zu sechs Jahren Haft im Jugendgefängnis verurteilt worden. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Wegen einer besonders schweren Vergewaltigung ist am Mittwoch ein 18-Jähriger aus Bohmte zu sechs Jahren Haft im Jugendgefängnis verurteilt worden. Das Landgericht Osnabrück sah es als erwiesen an, dass er im März dieses Jahres eine zum Tatzeitpunkt 18-jährige Schülerin auf einer Toilette in einem Osnabrücker Schnellrestaurant vergewaltigt hat.