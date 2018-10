33. Unabhängiges Filmfest Osnabrück stellt alles auf blau

Osnabrück. Heute beginnt das 33. Unabhängige Filmfest Osnabrück. Die Werbeplakate hängen aber schon ein paar Wochen - und sorgen für Irritationen.

Lassen wir das Klima beiseite und reden vom Wetter. Meine persönliche Hypothese lautet: Noch zwei, drei Sommer wie dieses Jahr und der muffligste Nordwestdeutsche bekommt eine Ahnung von jener Lässigkeit, die ein fränkischer Migrant von Haus aus mitbringt. (Das liegt daran, dass dort der Sommer sommerlicher, das Gras grüner und die Biergärten schöner sind. Das aber nur nebenbei.) Zu viel der Lässigkeit ist allerdings auch wieder nicht gut, weil sich dann die Wahrnehmung trübt. Der Beweis: Kürzlich sehe ich kürzlich aus den Augenwinkeln ein blaues Plakat mit gelben Sprengseln und denke noch, „ein bisschen spät“ fürs Morgenland Festival; das ist seit drei Monaten vorbei. Aber das Morgenland Festival hat mit dem Orient zu tun, wo die Menschen noch lässiger mit der Zeit umgehen als die Franken. Tatsächlich soll es schon vorgekommen sein, dass Plakate erst knapp vor Ende des Morgenland-Festivals in der Stadt hängen. Das zweite und dritte Morgenland-Plakat erkläre ich mir noch genauso, aber irgendwann erkenne ich: Was ich für Reste hielt, sind die nagelneuen Plakate des Unabhängigen Filmfests Osnabrück. Die leben ebenfalls von einem kräftigen Dunkelblau und Akzenten in Hellblau und Gelb. Ein Zufall? Sicher nicht. Blau ist die Farbe der Osnabrücker Kulturszene: Das Kulturzentrum Lagerhalle, wo die relevanten Osnabrücker Festivals zu Hause sind, empfängt den Besucher an einer blauen Tür, unterlegt Webseite und Monatsprogramm dunkelblau. Oder die Zeitung, die Sie in Händen halten: Auch die setzt auf ein Logo in erfrischendem Blau. Warum auch nicht? Blau strahlt der Himmel und blüht der Enzian, blau lässt der Frühling sein Band schweifen, und blau ist der angemessene Zustand für ertragreiche Nächte beim Unabhängigen Filmfest.