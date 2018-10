Osnabrück. Betrunken und ohne einen gültigen Führerschein war nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag ein Autofahrer im Osnabrücker Stadtteil Wüste unterwegs. Zu allem Überfluss fuhr der 31-Jährige auch noch ein zehnjähriges Mädchen an. Zeugen halfen der Polizei bei den Ermittlungen.

Der Mann hatte gegen 16.18 Uhr zunächst beim Ausparken an der Weidenstraße mit seinem Renault Twingo einen Audi beschädigt und war anschließend weitergefahren. Sein Weg führte ihn in Richtung Jahnplatz, wo er in einer Sackgasse nach rechts auf den Gehweg steuerte und dort das Mädchen erfasste. Die Zehnjährige wurde dabei leicht verletzt.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt in der Jahnstraße fort und bog trotz roter Ampel nach links in die Herderstraße ein. Aufmerksame Zeugen notierten sich das Kennzeichen, sodass die Polizei den Fahrer schnell ermitteln konnte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 31-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und keinen Führerschein hatte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, er wird sich nun wegen diverser Delikte verantworten dürfen.

Aber auch gegen die Halterin des weißen Renault Twingo wird ermittelt, denn sie hatte es zugelassen, dass der 31-Jährige ohne Führerschein mit ihrem Auto unterwegs war.