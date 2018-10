Osnabrück. Die Künstlerin Maria Feldkamp und der ehemalige Vorsitzende des Stadtsportbundes, Wolfgang Wellmann, sind mit der Bürgermedaille der Stadt Osnabrück ausgezeichnet worden.

"Es macht mich ein bisschen schwindelig, aber auch glücklich", sagte eine sichtlich berührte Maria Feldkamp nach der Ehrung durch Oberbürgermeister Wolfgang Griesert am Dienstagabend im Friedenssaal des Rathauses. Sie nehme die Auszeichnung dankbar und mit großer Freude an – obwohl: "Die Arbeit war für mich immer selbstverständlich."

Auch Wolfgang Wellmann, von 2000 bis 2015 Vorsitzender des Stadtsportbundes, wollte sich gar nicht so sehr im Mittelpunkt sehen: "Wir haben das geschafft, wobei die Betonung auf wir liegt." Er habe das Glück gehabt, mit einem "wunderbaren Team" viele gute Ideen umsetzen zu können. Mit Blick auf seine eigene berufliche Entwicklung machte Wellmann Mut zum ehrenamtlichen Engagement: "Mir hat das Ehrenamt sehr geholfen, weil es stark macht und die Persönlichkeit schult." Wer sich ehrenamtlich einsetze, gebe viel, er bekomme aber auch viel zurück.

Der Rat der Stadt Osnabrück würdigt mit der Bürgermedaille Menschen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich für das Gemeinwesen einsetzen. Maria Feldkamp erhielt die Auszeichnung "in Anerkennung ihres außergewöhnlichen Engagements für die Förderung der Kultur in der Stadt und der gesamten Region Osnabrück, mit dem sie sich seit Jahrzehnten für die Unterstützung regionaler Künstler einsetzt und durch ihr Wirken als Künstlerin einen erheblichen Beitrag zur Bekanntheit der Stadt Osnabrück über ihre Grenzen hinaus geleistet hat", wie es in der Begründung heißt. Maria Feldkamp war Mitglied des Kulturausschusses der Stadt und hat die Herbst- und Sommermahlzeit der Frauen im Verkehrsverein Osnabrück (VVO) mitbegründet. Griesert erinnerte in seiner Lobrede daran, dass das Gemälde "Der Löwe" von Maria Feldkamp seit 2006 im Dom von Osnabrück Partnerstadt Greifswald zu sehen ist.

Wolfgang Wellmann habe "den Stadtsportbund in die Moderne geführt" und durch sein Wirken bei unterschiedlichen Projekten "die Verknüpfung sozialer Arbeit und Integration mit dem Medium Sport entschieden vorangebracht", so Griesert. Wellmann war 41 Jahre im Polizeidienst tätig, leitete die Dienststelle in Dissen und engagierte sich besonders stark in der Präventionsarbeit. Wellmann sei an der Gründung von 19 Präventionsräten in der Region beteiligt gewesen, sagte Griesert, und habe die Bildung des Landespräventionsrates mit auf den Weg gebracht. Griesert: "Es ist auch Ihr Verdienst, Herr Wellmann, dass man sich in Osnabrück sicher fühlen kann."