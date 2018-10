Osnabrück. Box-Champion Wilson Kohlbrecher war der Publikumsmagnet und Lokalheld aus dem Stadtteil Wüste. Im September 1949 trat er auf dem OTV-Sportplatz gegen seinen alten Widersacher Hans-Joachim Drägestein an. Noch prominenter war allerdings der Kampfrichter: Weltmeister Max Schmeling stieg zu den beiden in den Ring.

Eine Veranstaltungshalle für ein Event des erwartbaren Ausmaßes gab es in Osnabrück noch nicht. So baute man den Ring unter freiem Himmel auf, und zwar auf dem Leichtathlethikplatz des Osnabrücker Turnvereins (OTV) an der Jahnstraße, dort, wo heute das Sportgelände der Universität ist. Das Ovalrund des Sportplatzes mitsamt der markanten Holztribüne hatte ähnlich wie das OTV-Vereinshaus mit der Sägemehl-Turnhalle den Krieg ohne ernsthafte Beschädigungen überdauert und stand daher, anders als etwa das VfL-Stadion an der Bremer Brücke, sofort wieder für Großveranstaltungen zur Verfügung. Boxen war bis in die 1950er-Jahre auch auf lokaler Ebene ein beliebter Zuschauer-Sport, der noch von dem großen Popularitätsschub durch den Schwergewichtsweltmeister von 1930 und 1931, Max Schmeling, profitierte. Spätere Massenbegeisterung für das Boxen fand eher vor den Fernsehgeräten statt.

Der 1918 geborene Wilson Kohlbrecher verdankte seinen für die vordere Wüste ungewöhnlichen Vornamen der Tatsache, dass die Eltern sich für die Friedensaktivitäten und die Völkerbund-Pionierarbeit des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson begeisterten. Vater Anton Kohlbrecher betrieb eine Klempnerei in der Weidenstraße. Wilsons Boxkarriere begann naturgemäß im Amateurlager. 1940 und 1941 wurde er Niedersachsenmeister und mischte von da an stets bei den Kämpfen um den deutschen Meistertitel mit.



Europaweit auf Platz 5

Nach dem Krieg startete Kohlbrecher seine internationale Profikarriere, dabei unterstützt von Max Schmeling als älterem Freund und Weggefährten. In mehreren hochklassigen Begegnungen erkämpfte er sich in der deutschen Schwergewichtsszene Rang 3 hinter Hein ten Hoff und Heinz Neuhaus und stand in der europäischen Rangliste auf Platz 5. Mit diesem Ruhm im Rücken kam er nun 1949 in die Heimatstadt Osnabrück. 10.000 Zuschauer strömten ins OTV-Stadion, um den „Wüstensohn“ zu sehen. Und natürlich den prominenten Ringrichter Max Schmeling, der seine aparte Ehefrau, die tschechisch-deutsche Schauspielerin Anny Ondra, mitgebracht hatte. Sie saß vorne in der ersten Reihe neben dem Sanitärgroßhändler Werner Janssen, der den Kampf organisiert hatte. Janssen war ein sportbegeisterter Hans Dampf in allen Abteilungen des OTV, hatte dort unter anderem die Faustballmannschaft ins Leben gerufen. Den Klempnermeister Anton Kohlbrecher kannte er aus geschäftlichen Kontakten, zu dessen Sohn Wilson pflegte er freundschaftliche Beziehungen.

Ebenfalls in der ersten Reihe saß der damals zwölfjährige Immo Janssen und beobachtete staunend, wie sein Vater mit den Großen des Boxsports auf Du und Du verkehrte. Seine Erinnerungen hat der heute 81-Jährige verschiedentlich mitgeteilt, unter anderem im „Bürgertreff Wüste“. Dessen Sprecher Wolfgang Timm ist insofern auch dicht am Thema, als er in Kontakt steht zu Wilson Kohlbrechers Witwe in den USA. Janssen erzählt gern die Geschichte, dass sein Vater über Stadionlautsprecher als Veranstalter erwähnt wurde.



Steuerschuld beglichen

Unter den Zehntausend muss wohl mindestens ein Finanzbeamter gewesen sein. Denn am nächsten Tag bekam Werner Janssen einen Anruf vom Finanzamt mit der Ankündigung einer Pfändung. Wilson Kohlbrecher hatte nämlich Steuerschulden. „Das war kein gewaltiger Betrag, der ließ sich leicht aus den Einnahmen des Kampfes, die ihm zustanden, abdecken. Damit war die Sache erledigt“, so Immo Janssen. Von dem Boxkampf gibt es bewegte Bilder, die Vater Janssen damals bei Emanuel Koltzenburg in Auftrag gegeben hatte. Einige Szenen sind in der DVD „Osnabrück 1928 -1955“ enthalten, die in Kooperation mit der Neuen OZ 2012 erschien.

Kohlbrecher entschied den Kampf gegen Drägestein knapp nach Punkten für sich. Aber nachhaltiger als dieser Sieg blieb den meisten Zuschauern wohl eine anrührende Begleiterscheinung in Erinnerung. Wilsons Bruder Rudolf kehrte nämlich just am Tag des Wettkampfes aus russischer Kriegsgefangenschaft heim. Beim Eintreffen am Hauptbahnhof las er auf Plakaten, was in der Wüste los war. Er fuhr natürlich sofort hin. Nach dem Kampf kam es im Ring unter dem Jubel der Menge zu rührenden Wiedersehensszenen mit Wilson und weiteren Familienmitgliedern. Und schließlich: Wilson lernte an dem Tag Anneliese Sievers kennen, die seine Frau werden sollte. Zu dem Kontakt kam es über Vater Sievers, der einen Kiosk am Rosenplatz betrieb und dort fleißig Karten für den Boxkampf verkaufte.



1954 beendete Kohlbrecher seine Boxerkarriere und trat anschließend als Berufsringer (Catcher) auf, häufig in den USA. 1957 übersiedelte Ehepaar Kohlbrecher endgültig in die USA. Nach einem schweren Verkehrsunfall 1958 musste Kohlbrecher das Catchen aufgeben. In Long Beach, Kalifornien, eröffnete er mit seiner Frau die Bar „Karl`s Little Bavaria“, die zu einem Treffpunkt für die deutsche Community in Südkalifornien wurde. Beim Bierfass-Wechsel in der Bar erlitt er 1972 einen tödlichen Herzinfarkt. Er wurde nur 53 Jahre alt. Anneliese lebt, ist jetzt 88 und hat noch bis vor kurzem regelmäßig ihre Osnabrücker Verwandten und Freunde besucht.