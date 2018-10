Osnabrück. In dieser Woche ist in Osnabrück das zweijährige Projekt „Europa-Miniköche“ gestartet. Zwölf Kinder lernen in gut 30 Gruppentreffen viel zu den Themen Kochen und gesunde Ernährung – und wie man damit die Umwelt schützt.

Bekleidet mit einer echten Kochjacke mit eigenem Namensschild und ausgestattet mit einem Utensilienkoffer für Köche starteten die zwölf kochbegeisterten Kinder in das Projekt „Europa-Miniköche“. Im "Wabe-Zentrum Klaus Bahlsen" der Hochschule Osnabrück in Lechtingen ging es am ersten Tag des auf zwei Jahre angelegten Projektes um das Thema Käse.

Den Miniköchen soll in rund 30 Gruppentreffen nicht nur das Kulturgut Essen nähergebracht werden, sondern auch das Bewusstsein für die Zusammenhänge zwischen Klimaschutz, Umwelt und Ernährung geschaffen werden. Die Profiköche Elke Schnell vom Gasthaus "Zum Auerhahn" in Melle und Stephan Zimmermann aus dem Belmer Landgasthof Kortlüke werden die zwölf Kinder in den nächsten Monaten auf ihrem Weg begleiten und ihnen alles beibringen, was sie für die Zubereitung eines gesunden Essens wissen müssen. Gekocht wird dabei meistens im Wabe-Zentrum und in den Berufsbildenden Schulen am Westerberg, wo auch die ganz normalen Kochazubis ihre Lehrstunden haben.

Zum Start sollten die angehenden Miniköche lernen, was Käse ist und wie er hergestellt wird. Dazu gab Franziska Breul von der Hochschule zunächst eine kleine Einführung in das Thema. Staunen bereitete alleine schon die Information, dass aus einem Liter Milch nur rund 100 Gramm Käse entstehen. Dann ging es aber ganz schnell in die Wabe-Lehrküche. Pasteurisiert und gesäuert werden musste die Milch nicht mehr, das hatte das Hochschulteam bereits erledigt. So konnten die Miniköche direkt mit dem Dicklegen der Milch mit Lab beginnen. Dass eine kleine Portion des Enzyms die Milch so schnell verändert, überraschte die Kinder. Nach dem Schneiden und Pressen entstanden schnell kleine Frischkäsetaler, die am Abend schon auf dem Esstisch stehen konnten.





Für die Kinder war die Arbeit mit den frischen Produkten eine spannende Erfahrung. „Ich habe auch zuhause schon viel Spaß am Kochen“, berichtete Lena. Sie freue sich darauf, viele leckere Rezepte kennenzulernen. Darauf hoffte auch Sarah, ihre Partnerin am Käsetopf. „Ich helfe schon jetzt gern in der Küche mit“, berichtete sie. Allein gekocht habe sie zwar noch nicht, aber mit den Tipps und Tricks aus den Miniköche-Veranstaltungen dürfte das bald gehen, ist sie sich sicher.





Die Miniköche-Idee ist nicht neu. Schon 1989 ist sie aus einer Ferienaktion des baden-württembergischen Gastronomen Jürgen Mädger entstanden. Im Mittelpunkt soll dabei der Leitspruch "Gesundheit durch richtige Ernährung in einer intakten Umwelt" stehen. Kinder im Alter von zehn und elf Jahren sollen dafür sensibilisiert werden. Hierzu gehört neben der systematischen Berücksichtigung des Umweltschutzes insbesondere auch das Bewusstsein für regionale Lebensmittel. Für die Osnabrücker Auflage der "Miniköche" hat Oberbürgermeister Wolfgang Griesert die Schirmherrschaft übernommen. Die teilnehmenden Kinder zahlen 150 Euro für den gesamten Zeitraum von zwei Jahren. Die übrigen Kosten werden von der Stadt Osnabrück aus dem Preisgeld des Wettbewerbs „Klima kommunal“ finanziert, bei dem die Stadt 2016 als Niedersächsische Klimaschutzkommune ausgezeichnet wurde.