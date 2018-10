Osnabrück. Seit zehn Jahren unterstützt und fördert der Osnabrücker Verein "Osnabrücke" Projekte von sozialen Einrichtungen oder gemeinnützigen Vereinen für hilfsbedürftige Menschen. Der Gründungstag wird am Freitag, 19. Oktober 2018, im Restaurant Almani am Heger Tor mit Drinks, Musik zum Tanzen und mediterranen Spezialitäten gefeiert. Der Erlös der Party kommt zu 100 Prozent in den Fördertopf der Osnabrücke.

Aus einer Initiative der Wirtschaftsjunioren ist 2008 der eingetragene Verein "Osnabrücke" entstanden. Seitdem hat dieser bereits 400.000 Euro an Spenden gesammelt. Davon sind bislang 350.000 Euro ausgeschüttet worden. Mit dem Geld wird zum Beispiel der Förderverein der Anne-Frank-Schule unterstützt, der damit außerordentliche Anschaffungen ermöglichen kann, die sonst das Budget sprengen würden. Auch das Spes-Viva-Trauerland in Ostercappeln, wo Sterbende und ihre Angehörigen medizinisch und seelisch versorgt werden, wurde bereits bedacht, genauso wie der Verein "Exil – Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge" sowie verschiedene kulturelle und soziale Einrichtungen in und um Osnabrück. Die Osnabrücker Wärmestube wird nicht nur finanziell unterstützt. Die Mitglieder der "Osnabrücke" fahren für den Treff für Wohnungslose an der Bramscher Straße auch einkaufen. Förderanträge sowie weitere Infos zum Verein finden sich im Internet.

Am Freitag wird aber erst einmal gefeiert. Im Restaurant Almani stehen zwei Etagen für die Gäste bereit. Oben wird DJ Stevie W. Musik zum Tanzen auflegen. Sein Repertoire reicht von den Neunzigern bis zu aktuellen Hits. Wer sich lieber unterhalten und einen Drink genießen möchte, kann dies in einer loungigen Atmosphäre machen. Jan Eisenblätter, Vorstandsvorsitzender der "Osnabrücke", betont, dass die Zeichen im oberen Stockwerk auf Party stehen. „Die Leute sollen ja nicht um zehn Uhr nach Hause gehen.“ Restaurant-Besitzer Marinos Ioannidis sagt, sein Restaurant werde in jüngerer Zeit häufiger als Party-Location genutzt – sowohl für private wie öffentliche Feiern.

Die "Osnabrücke" wäre aber nicht die "Osnabrücke", wenn nicht auch Geld gesammelt wird, um weiterhin soziale Projekt zu fördern. Der Eintritt, der 10 Euro kostet, fließt laut Eisenblätter zu 100 Prozent in den Spendentopf. Es gibt allerdings nur wenige Plätze. Eine Tombola, bei der es Preise wie einen Rundflug über Osnabrück oder eine Hotel-Übernachtung mit Candlelight-Dinner zu gewinnen gibt, soll weitere Einnahmen bringen. Und auch Marinos Ioannidis, der (noch) nicht Mitglied der "Osnabrücke" ist, beteiligt sich am Spenden-Aufkommen. Von jedem Longdrink, Cocktail und Wein geht ein Euro und von jedem Bier oder Softdrink 50 Cent an die "Osnabrücke". Der Mindestbeitrag für eine Mitgliedschaft bei dem Verein kostet übrigens 25 Euro pro Jahr.