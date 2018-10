Osnabrück. Die Polizei hat am Dienstagmorgen in der Osnabrücker Innenstadt drei Männer festgenommen, die sie für mindestens zwei Überfälle auf Spielotheken verantwortlich macht.

Der Zugriff erfolgte in den Morgenstunden: Am Osnabrücker Salzmarkt nahm ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei am Dienstag einen der drei Tatverdächtigen im Alter von 31, 32 und 48 Jahren fest. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Das Amtsgericht hatte nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der drei Verdächtigen erlassen. Sie sollen am vergangenen Wochenende und Anfang Oktober mindestens zwei Raubüberfälle auf Spielotheken begangen haben. Insgesamt durchsuchte die Polizei drei Wohnungen.

Zugriff am Salzmarkt

Ein Überfall spielte sich nur wenige Hundert Meter entfernt vom Salzmarkt ab. So drang ein Täter am vergangenen Samstag gegen 11.50 Uhr in eine Spielothek an der Heinrich-Heine-Straße ein und forderte einen Angestellten auf, das Bargeld herauszugeben. Mit einer Waffe verlieh er seiner Forderung ausreichend Nachdruck, sodass ihm der Mitarbeiter einen Geldbetrag aushändigte. Anschließend floh der Täter zu Fuß in Richtung Pottgraben/Petersburger Wall – in etwa dort, wo am Dienstag der Zugriff durch Beamte eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei erfolgte.

Anfangs hatte die Polizei eigenen Angaben zufolge Schwierigkeiten, einen Verdächtigen in einem Mehrfamilienhaus zu lokalisieren. Letztlich konnte das SEK ihn jedoch finden. In zwei weiteren Wohnungen nahmen die Beamten seine beiden mutmaßlichen Komplizen fest. Die drei Männer gestanden die Taten teilweise. Am Donnerstag erließ ein Haftrichter Haftbefehl gegen sie.

Infos zum Spezialeinsatzkommando Das Spezialeinsatzkommando (SEK) ist dem Landeskriminalamt Niedersachsen zugeordnet und agiert von Hannover aus. Die speziell ausgebildeten Beamten werden bei einer Alarmierung an den jeweiligen Einsatzort gesandt. Aufgrund einer veränderten Sicherheitslage, damit einhergehenden Einsatzlagen und der Weiterentwicklung der Spezialeinheiten entschied Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, dass in Oldenburg Anfang des Jahres 2019 ein zweiter SEK-Standort eingerichtet wird Das SEK wird immer dann herangezogen, wenn besondere Gefahren bestehen, beispielsweise wenn Schusswaffen im Spiel sind oder Menschen konkret bedroht werden. Außerdem kommt es zum Einsatz, wenn es um Terrorismus, Organisierte Kriminalität oder politisch motivierte Gewaltkriminalität geht. Bis vor einigen Jahren hieß das SEK noch Sondereinsatzkommando. Weil der Name aus der Zeit des Nationalsozialismus belastet ist, änderte sich der amtliche Sprachgebrauch zu Spezialeinsatzkommando. Das SEK rekrutiert sich aus dem Personal der regulären Polizeikräfte. Allerdings müssen Bewerber ein spezielles und aufwendiges Auswahlverfahren durchlaufen. Weitere Einzelheiten, insbesondere zu Personalstärken, nennt das LKA aus einsatztaktischen Gründen nicht.

Die Polizei vermutet, dass das Trio auch für einen weiteren Spielothek-Überfall Anfang Oktober verantwortlich sein könnte, der sich am Petersburger Wall ereignete. Auch dieser Vorfall spielte sich nur wenige Hundert Meter vom Salzmarkt entfernt ab.

Schusswaffen im Spiel

Nach Angaben der Polizeisprecherin sei das SEK angefordert worden, weil bei den Überfällen Schusswaffen im Spiel gewesen waren. Die Polizei habe nicht ausschließen können, dass die mutmaßlichen Täter sie beim Zugriff einsetzen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. So prüft sie, ob die Verdächtigen für weitere Taten in Frage kommen.